安海瑟薇新片開嗓飆舞 招認這件事讓她「真的無助」

安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。（美聯社）

安海瑟薇（Anne Hathaway）新片「魅影巨星」（Mother Mary）日前在紐約舉辦首映，海瑟薇身穿以閃耀網紗打造而成的不規則透膚禮服，仙氣滿溢步上紅毯，大展如同片中巨星的無比氣場，而與她共同演出的麥凱拉柯爾（Michaela Coel），則以粉色花紋上衣搭配黑色褲裝現身，優雅且不失俐落，讓紅毯現場宛如大型時尚盛宴。

兩人在現場分享對流行巨星與電影的看法。當被問及心目中的「流行四巨頭」時，安海瑟薇分享：「瑪丹娜（Madonna）、碧昂絲 （Beyonce）、泰勒絲 （Taylor Swift）與珍娜傑克森（Janet Jackson）！」麥凱拉柯爾也在現場表示期待觀眾的映後反應；儘管兩人在片中情感仇恨交織，但戲外卻展現好交情，更在映後派對玩在一起、大方熱舞。

安海瑟薇在「魅影巨星」詮釋流行巨星「聖母瑪莉」，不僅再開金嗓，更將有高強度舞蹈；她為此進行將近兩年的舞蹈訓練，外加聲樂課程。她表示：「也許其他人可以在更短時間內做到，或是不需要這麼拚命訓練，但我知道，如果我沒有把一切都留在舞台上，最後只會讓自己更加後悔。」不過兩項巨大挑戰，也讓她直呼：「真的很無助！」甚至一度在聲樂練習時，因為無法達到老師要求的低音，挫折到幾乎崩潰。

不過憑藉本能與信任的全新演出方式，反而讓她表示感激：「當演員這麼多年，能發現完全依靠直覺而產生的作品，是件令人快樂的事，我非常感激能從角色中找到這點。」