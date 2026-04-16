我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

安海瑟薇新片開嗓飆舞 招認這件事讓她「真的無助」

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。（美聯社）
安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。（美聯社）

安海瑟薇（Anne Hathaway）新片「魅影巨星」（Mother Mary）日前在紐約舉辦首映，海瑟薇身穿以閃耀網紗打造而成的不規則透膚禮服，仙氣滿溢步上紅毯，大展如同片中巨星的無比氣場，而與她共同演出的麥凱拉柯爾（Michaela Coel），則以粉色花紋上衣搭配黑色褲裝現身，優雅且不失俐落，讓紅毯現場宛如大型時尚盛宴。

兩人在現場分享對流行巨星與電影的看法。當被問及心目中的「流行四巨頭」時，安海瑟薇分享：「瑪丹娜（Madonna）、碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）與珍娜傑克森（Janet Jackson）！」麥凱拉柯爾也在現場表示期待觀眾的映後反應；儘管兩人在片中情感仇恨交織，但戲外卻展現好交情，更在映後派對玩在一起、大方熱舞。

安海瑟薇在「魅影巨星」詮釋流行巨星「聖母瑪莉」，不僅再開金嗓，更將有高強度舞蹈；她為此進行將近兩年的舞蹈訓練，外加聲樂課程。她表示：「也許其他人可以在更短時間內做到，或是不需要這麼拚命訓練，但我知道，如果我沒有把一切都留在舞台上，最後只會讓自己更加後悔。」不過兩項巨大挑戰，也讓她直呼：「真的很無助！」甚至一度在聲樂練習時，因為無法達到老師要求的低音，挫折到幾乎崩潰。

不過憑藉本能與信任的全新演出方式，反而讓她表示感激：「當演員這麼多年，能發現完全依靠直覺而產生的作品，是件令人快樂的事，我非常感激能從角色中找到這點。」

安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。（美聯社）
安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。（美聯社）

泰勒絲 碧昂絲

上一則

疑遭「浪姐7」惡意剪輯吵架片段 趙子琪：逼我爆料嗎？

下一則

楊紫後援會解散重組 竟與關注迪麗熱巴有關？

延伸閱讀

安海瑟薇化身天后 金馬影展方讚「魅影巨星」是怪片

安海瑟薇化身天后 金馬影展方讚「魅影巨星」是怪片
「Prada惡魔2」梅姨首爾合體安海瑟薇 親吐較想演艾蜜莉

「Prada惡魔2」梅姨首爾合體安海瑟薇 親吐較想演艾蜜莉
溫子仁恐怖新作 金髮正妹變活屍「全身爬滿蟲屍」

溫子仁恐怖新作 金髮正妹變活屍「全身爬滿蟲屍」
觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒

觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰