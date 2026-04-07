「史蒂芬柯貝爾深夜秀」5月停播 艾倫「喜劇大解放」補位

史蒂芬柯貝爾主持「深夜脫口秀」以來，經常在節目中直言不諱批評川普。（路透資料照片）

「史蒂芬柯貝爾深夜秀」(The Late Show With Stephen Colbert)5月停播，哥倫比亞 廣播公司(CBS)電視台宣布由媒體大亨拜倫艾倫(Byron Allen)的「喜劇大解放」(Comics Unleashed，暫譯)正式接替。

拜倫艾倫的「喜劇大解放」將接檔「史蒂芬柯貝爾深夜秀」。（路透資料照片）

國會山莊報(The Hill)報導，5月21日播出「深夜脫口秀」最後一集。5月22日起平日的晚上11時35分播出「喜劇大解放」，連續播出，每集半小時。

去年7月，派拉蒙(Paramount)與提訟的川普 總統達成和解協議，同意支付1600萬元和解金，柯貝爾曾在「深夜脫口秀」節目中形容這如同「一筆鉅額賄款」，之後CBS以財務壓力為由，宣布「深夜脫口秀」2025-2026季合約屆滿在2026年5月停播，當時CBS聲明，「純粹是針對深夜節目市場面臨困境做出的財務決定。與節目收視、內容或母公司派拉蒙其他事務均沒有關係。公司以史蒂芬稱CBS為家感到自豪，他和這個節目將永遠銘記於觀眾心中。」

柯貝爾自2015年接替長期主持人大衛賴特曼(David Letterman)主持「深夜脫口秀」以來，經常在節目中直言不諱批評川普。

艾倫向CBS協議付費租用深夜時段。ITK報導，協議涵蓋2026至2027電視季的時段，CBS以此獲利。

艾倫傳媒集團執行長(Allen Media Group CEO)先前在CBS下午12時37分播出「喜劇大解放」；柯貝爾離開後，艾倫的另一檔節目「你真會問」(Funny You Should Ask，暫譯)將補上該時段播出。

艾倫聲明表示，「20年前，我推出喜劇大解放，就是為了讓我的喜劇同行有一個平台，去做我們熱愛的事逗大家笑。」

艾倫說，「我非常感謝CBS對我的信任，他們選擇播出我們兩個小時的節目『喜劇大解放』和『你真會問』，因為這個世界永遠不會嫌笑聲太多。」