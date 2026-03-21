「吸血鬼獵人巴菲」54歲男星尼古拉斯布蘭登 驚傳睡夢中離世

尼古拉斯布蘭登（Nicholas Brendon）睡夢中離世，享年54歲。（取材自Ｘ平台）

曾在1990年代超自然經典美劇「吸血鬼獵人巴菲」（Buffy the Vampire Slayer）中飾演核心成員「山德」（Xander Harris）的美國演員尼古拉斯布蘭登（Nicholas Brendon），驚傳辭世，享年54歲。其家屬透過「好萊塢 報導」發布聲明，表示尼古拉斯是在睡夢中因自然原因安詳離世。

據「噓！星聞」報導，家屬在聲明中感性表示：「大多數人透過演員身分認識 Nicky，但近年他將熱情投入於繪畫與藝術創作。他是一位充滿感性與創作動力的人，藝術正是他靈魂最純粹的反映。」儘管尼古拉斯過去曾有過一段低潮期，長期與心理健康 及藥物依賴抗衡，但家屬強調，他在離世前正積極接受治療與用藥管理，對未來抱持著非常樂觀的態度。

尼古拉斯自1997年起連續七季參與「吸血鬼獵人巴菲」演出，他所詮釋的山德一角，成功打破了過往影視作品中「宅男」或「書呆子」的負面標籤，以幽默與笨拙的魅力深植人心。他在2017年受訪時曾自嘲，常有影迷告訴他：「因為薩德這個角色，讓當個古怪又好笑的宅男變得很酷。」

除了成名作「吸血鬼獵人巴菲」，尼古拉斯也曾演出「犯罪心理」（Criminal Minds）、「廚神」（Kitchen Confidential）等影集。事實上，他在成名前曾飽受口吃困擾，為了克服障礙才投身演藝界，成名後更擔任美國口吃基金會的代言人，鼓勵同樣受此影響的人。

儘管演藝生涯亮眼，尼古拉斯的近年健康狀況不佳。他在2023年曾透露患有先天性心臟缺陷，並因馬尾症候群接受過多次脊椎手術。如今傳出噩耗，除了演藝圈好友致哀，他的雙胞胎哥哥凱利多諾凡（Kelly Donovan）也將與家人一同為他處理後事。家屬懇請外界在哀悼期間給予私人空間，共同懷念這位才華橫溢的藝術家。