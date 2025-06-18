小賈斯汀承認易怒 直言若是能「修好」 早就做了

小賈斯汀坦言自知憤怒管理有問題，但不覺得自己有辦法修復。（路透資料照片）

流行小天王小賈斯汀（Justin Bieber）未成年便出道暴紅，成長經歷不時讓人憂心其心理健康 ，他日前發文，吐露老是被人說要他自癒的心境，直言：「你不覺得如果我能夠自己療癒，我早就做了嗎？」

小賈斯汀分享與友人對話，表示不會為任何人壓制情緒，表示衝突是人際關係的一部分，向對方說道：「如果你不喜歡我的憤怒，那你根本不喜歡我」他表示憤怒是對他曾經歷過的痛苦地一種回應，並斥責對方：「要一個有創傷的人不要表現出創傷，這真的很殘忍。」

友人則表示並非沒看到或沒感受到小賈斯汀的怒氣，坦言「只是不習慣有人對我發脾氣」，隨後小賈斯汀則稱友情結束，稱一直覺得對方是個膽小鬼，表示自己有真正的好友，好友們會尊重他是有界限的。而不少網友在該貼文下留言，直言「有創傷不是把人當屎的藉口」、「有創傷的人應該承認自己所受創傷並接受治療」，還有人憂心盼有人能幫助小賈斯汀。

隨後，小賈斯汀再發文，坦言自知憤怒管理有問題，「我知道我壞掉了。我知道我有憤怒問題。」但對於網友頻繁要他自我療癒，他嘆「你不覺得如果我能夠自己修復，我早就做了嗎？」他還寫道：「我這輩子都在努力變成那些跟我說我需要被『修好』的人那樣。但這只讓我更疲憊、更憤怒」。

網友看到他分享心境，建議他少上網，離開洛杉磯 、和家人找個快樂的地方生活，希望他能「重生」，好好對待自己。