我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

小賈斯汀承認易怒 直言若是能「修好」 早就做了

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小賈斯汀坦言自知憤怒管理有問題，但不覺得自己有辦法修復。（路透資料照片）
小賈斯汀坦言自知憤怒管理有問題，但不覺得自己有辦法修復。（路透資料照片）

流行小天王小賈斯汀（Justin Bieber）未成年便出道暴紅，成長經歷不時讓人憂心其心理健康，他日前發文，吐露老是被人說要他自癒的心境，直言：「你不覺得如果我能夠自己療癒，我早就做了嗎？」

小賈斯汀分享與友人對話，表示不會為任何人壓制情緒，表示衝突是人際關係的一部分，向對方說道：「如果你不喜歡我的憤怒，那你根本不喜歡我」他表示憤怒是對他曾經歷過的痛苦地一種回應，並斥責對方：「要一個有創傷的人不要表現出創傷，這真的很殘忍。」

友人則表示並非沒看到或沒感受到小賈斯汀的怒氣，坦言「只是不習慣有人對我發脾氣」，隨後小賈斯汀則稱友情結束，稱一直覺得對方是個膽小鬼，表示自己有真正的好友，好友們會尊重他是有界限的。而不少網友在該貼文下留言，直言「有創傷不是把人當屎的藉口」、「有創傷的人應該承認自己所受創傷並接受治療」，還有人憂心盼有人能幫助小賈斯汀。

隨後，小賈斯汀再發文，坦言自知憤怒管理有問題，「我知道我壞掉了。我知道我有憤怒問題。」但對於網友頻繁要他自我療癒，他嘆「你不覺得如果我能夠自己修復，我早就做了嗎？」他還寫道：「我這輩子都在努力變成那些跟我說我需要被『修好』的人那樣。但這只讓我更疲憊、更憤怒」。

網友看到他分享心境，建議他少上網，離開洛杉磯、和家人找個快樂的地方生活，希望他能「重生」，好好對待自己。

洛杉磯 心理健康

上一則

每年2億人民幣零用錢？黃聖依離婚曝：豪門像楚門世界

下一則

易烊千璽再搭雷佳音 化身李必現身「荔枝」全網沸騰

延伸閱讀

川普要求ICE 優先驅逐「民主黨城」無證客

川普要求ICE 優先驅逐「民主黨城」無證客
暴徒洗劫商店 牆上寫髒話罵ICE

暴徒洗劫商店 牆上寫髒話罵ICE
洛杉磯學區無預警撥款9億元 和解性侵害訴訟

洛杉磯學區無預警撥款9億元 和解性侵害訴訟
全美掛牌價最高豪宅榜加州有3棟 橙縣萊昂莊園1.25億最貴

全美掛牌價最高豪宅榜加州有3棟 橙縣萊昂莊園1.25億最貴

熱門新聞

伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00
周杰倫推出新歌「即興曲」。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫健康亮紅燈…他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

2025-06-12 11:22

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病