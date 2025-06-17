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「實習醫生」男星罹漸凍症 首談病況：右手臂已廢

記者陳穎／綜合報導
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艾利克迪恩首度在節目中受訪談發病過程。(路透資料照片)
艾利克迪恩首度在節目中受訪談發病過程。(路透資料照片)

好萊塢男星艾利克迪恩(Eric Dane)，憑藉長壽電視劇「實習醫生」走紅，今年4月驚爆罹患「漸凍人症」，他首度在節目中受訪談發病過程，他在「早安美國」說：「我開始感覺右手有些無力，當時我並沒有太在意。我以為可能是我玩手機太久、發太多訊息，因此手太疲勞了。」

迪恩說：「但幾周後，我發現情況變得更糟了，於是我去看了一位手部專家，他把我轉診給了另一位手部專家，接著我又被一直轉給不同的醫師，每一位醫師都認為這症狀這遠遠超出他們的能力範圍。」

經過長達九個月的轉診、治療，他最後被確診罹患「漸凍人」(ALS)，他說：「我永遠不會忘記那三個字母。我一醒來，它就出現在我身上了，這不是夢，是一場惡夢。」他現在距離確診已經一年半，目前右手臂喪失功能，他很擔心症狀會開始蔓延到其他部位。 

迪恩說：「我還有一隻手臂能用，但右側完全沒有知覺。」他表示，左側的功能正在慢慢惡化，它正在消失，可能再過幾個月左手就沒用了。他說：「我現在還可以行走，但我真的很擔心我的腿，可能很快我就無法再行走。」

艾利克迪恩和女星蕾貝卡蓋哈特(Rebecca Gayheart)育有兩女，並在2018年2月申請離婚，結束長達14年的婚姻。不過迪恩和前妻已於今年3月恢復婚姻關係，迪恩感動地表示，因自己罹患漸凍人症，前妻願意繼續陪伴在他的身邊，再度成為老婆陪他度過人生的下一篇章。

曾是一名游泳選手和水球運動員的迪恩也分享自己與女兒在水中的一段驚恐瞬間。「那天我跳入海裡才意識到自己無法游泳，於是心中湧出把自己拉回船上的力量，我心想：『天啊』。」迪恩回憶當時表示：「那一瞬間我意識到我在水中已經不安全了。」

隨後迪恩補充道，所幸女兒飛奔下水搶救爸爸，「她得把我拖回船上。」迪恩坦承：「我忍不住哭出來，她和她的朋友回到水中繼續浮潛，但我的心都碎了。」

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