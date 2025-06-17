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27歲「摩登家庭」女星偽裝成12歲女童 協助誘捕性掠奪者

編譯陳韻涵／綜合報導
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艾莉爾溫特偽裝成12歲少女協助誘捕性掠奪者。(路透資料照片)
艾莉爾溫特偽裝成12歲少女協助誘捕性掠奪者。(路透資料照片)

影集「摩登家庭」(Modern Family)裡的童星、現年27歲的艾莉爾溫特(Ariel Winter)與非營利組織「遠離網路性侵犯」(Safe from Online Sex Abuse，SOSA)合作臥底企畫，偽裝成12歲少女協助誘捕性掠奪者，行動內容拍成YouTube犯罪紀錄片「SOSA臥底」(SOSA Undercover)引起熱議，展現好萊塢出身的童星重視社會議題的決心。

每日郵報(Daily Mail)報導，溫特10歲時在情境喜劇「摩登家庭」中飾演鄧菲家(Dunphy)的二女兒愛麗絲‧鄧菲(Alex Dunphy)而聲名大噪，她近期協助網路安全行動組織SOSA和奧克拉荷馬州執法當局誘捕性犯罪者。

溫特接受「每日郵報」專訪時表示，這項任務對她個人的意義重大，且因自身經驗而讓她更加投入。她說：「與SOSA合作肯定是一種宣洩(cathartic)，我知道自己能有一番作為。」

溫特在這項企畫中，扮演12歲的金髮少女與年長男性視訊對談；她坦言相關行動有時會令她恐懼，但也對於協助逮捕剝削幼童的性犯罪者感到欣慰與成就感。

溫特打從4歲起便投入演藝圈，她童年時收過無數不當訊息，同時承受這些訊息對她造成的創傷與壓力，這讓她致力保護青少女不受類似傷害。她說：「我在娛樂圈長大，我一直以來試圖拯救少女，保護年輕女性不要像我一樣遭受痛苦經歷。」

報導指出，照片分享應用程式、遊戲平台和社群媒體等網路媒介充斥性掠奪者，年輕人更容易成為受害目標，溫特、SOSA和執法部門協力合作，辨識並逮捕(潛在的)未成年性掠奪嫌疑犯。

溫特透露，這項臥底行動極具挑戰性，許多調查對象利用假身分，必須深入探究才能確認對方的真實身分。

溫特訝異地發現，數萬名成年男性想與12歲到14歲的少女攀談，這些人外表普通，不乏意圖不軌、已婚有孩子的友善鄰居。

溫特舉例，有性掠奪者試圖帶11歲的女孩去買內衣，讓她感覺「不正常且不安」。這些掠奪者經常帶著友善的面具，分享寵物照片或日常瑣事，試圖博取未成年人的信任，進而提出不當要求。

奧克拉荷馬州 寵物 社群媒體

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