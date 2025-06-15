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「終極保鑣」凱文科斯納拒絕退休 70歲揭「遺願清單」

記者陳穎／即時報導
70歲好萊塢巨星凱文·科斯納坦言從未想過退休。（美聯社）
70歲好萊塢巨星凱文·科斯納坦言從未想過退休。（美聯社）

70歲好萊塢巨星凱文·科斯納（Kevin Costner）過去曾演出「終極保鑣」（The Bodyguard）成為無數人的夢中情人。他最近接受「時人」雜誌訪問，坦言從未想過退休，「我甚至沒有想過退休，因為我只會轉向下一件能吸引我想像的事情」。

凱文·科斯納分享，「我覺得自己這輩子真的很幸運，我為這一切付出了努力，但並不是每個人都能按照同樣的藍圖生活，但我一直能在演藝圈付出並得到肯定，我一定是很幸運的人」。他不僅電影受歡迎，從2018年至2023年期間主演了影集 「黃石公園」(Yellowstone)，還拿下的金球獎肯定。

展望未來以及他的職業生涯接下來會帶來什麼，凱文·科斯納坦言他本身並沒有所謂的「遺願清單」。他說：「我沒有那種東西，我的眼界和熱情確實非常開闊，非常旺盛，我非常享受生活，想著我能做什麼，我能做什麼，以及什麼能帶來改變，所以想做什麼就去做，就趕快去實現。」

不過凱文·科斯納近日捲入一場法律糾紛，他耗資1億美元製作的西部鉅作「地平線：美國傳奇」（Horizon: An American Saga）中的一名女性替身演員對他和該電影的製片人提起了性騷擾訴訟。

替身演員德溫·拉貝拉（Devyn LaBella）日前在洛杉磯郡高等法院提起訴訟，聲稱她在2023年5月拍攝「地平線」時，遭遇一場「未經預告、未排練、也未安排的強暴戲」，而該場戲由科斯納親自指導。凱文科斯納的律師馬提·辛格（Marty Singer）發表聲明，強烈否認拉貝拉的說法，並形容她是「慣性指控者」，其指控「毫無根據」。

退休 性騷擾 黃石公園

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