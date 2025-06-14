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拒合照挨批 「慾望城市」凱莉：對談交流更有意義

記者陳穎╱綜合報導
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「凱莉」莎拉潔西卡派克日前出席「慾望城市：華麗下半場」第三季宣傳活動。（美聯社）
「凱莉」莎拉潔西卡派克日前出席「慾望城市：華麗下半場」第三季宣傳活動。（美聯社）

美劇「慾望城市」堪稱最具代表性的閨密影集，後來還推出電影版，最近外傳「慾望城市：華麗下半場」(And Just Like That...)第三季也正式上線。「凱莉」莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）多次被傳大頭症，更常讓粉絲很受傷，最近受訪坦言：「我常拒絕合照，因為我覺得對談交流更有意義。」

莎拉潔西卡派克坦言常會在路上或是餐廳遇到粉絲，他們總會開心上前要求合照，卻總是被她拒絕，她終於說出拒絕的原因。她說：「我更喜歡交談而不是合照。」她分享最近有一位女士走過來要求合照，她既沒有打招呼，也沒有自我介紹。所以我對她說：「我們剛認識，你叫什麼名字？確認粉絲名叫朱莉後，我建議與其拍照，不如簡短地聊聊天，並且我跟她說我確信這會是一段更有意義的時光。」不過，不少網友認為，其實這樣的拒絕方法讓人很尷尬。

莎拉潔西卡派克被指嚴肅到就像是一位禮儀老師，她解釋說，「我並不覺得拍照請求本身令人討厭，但有時這種突然的做法會讓人感到害怕。」

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