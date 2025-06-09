翻臉25年… 「慾望城市」閨密鬧僵 莎曼珊被消失

「慾望城市：華麗下半場」第三季沒有金凱特倫的身影。（圖／Craig Blankenhorn and Max提供）

美劇 「慾望城市」（Sex and the City）堪稱最具代表性的閨密影集，後來還推出電影版，最近外傳「慾望城市：華麗下半場」第三季也正式上線。不過，螢幕上4位閨密，已經鬧翻25年。豪放的「莎曼珊」金凱特 蘿（Kim Cattrall）早已「被消失」，據悉她與「凱莉」莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）從服裝到薪資爭執不斷，最終乾脆「老死不相往來」。

「慾望城市」中最重要的，就是「凱莉」莎拉潔西卡派克、「夏綠蒂」克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）、「米蘭達」辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）以及「莎曼珊」金凱特蘿4人的姐妹情。該劇自1998年開播至2004年，共拍攝六季，之後推出兩部電影，但從2010年起，觀眾就再也看不到金凱特蘿的身影。

據悉，金凱特蘿曾公開表達對薪資分配的不滿，特別是在莎拉潔西卡派克成為執行製作人後，她認為自己的酬勞與貢獻嚴重不對等。早在2004年艾美獎 頒獎典禮上，三位女演員被拍到坐在一起，唯獨金凱特蘿獨自坐在另一區。戲裡的閨密情深，戲外卻貌合神離。到了2010年拍攝第二部電影時，她們在片場幾乎不再互動，僅在必須同台演出的場景中才說話。因此，原訂拍攝的第三部電影最終也因金凱特蘿拒演而「胎死腹中」。

「華麗下半場」前兩季劇情分別聚焦於夏綠蒂重返職場、米蘭達戒酒並發現自己是同性戀者，以及凱莉喪偶、與舊愛艾登復合。劇組技巧性地安排第一季尾聲讓凱莉接到莎曼珊的電話，第二季則僅在最後一集中以通話方式短暫「現身」2分鐘；到了第三季，更是刻意淡化她的存在。

「夏綠蒂」克莉絲汀日前受訪時表示：「我回顧某些片段，有時覺得我像是在照顧莎曼珊。但其實夏綠蒂並不依賴她，我不認她們會再聯繫。」而「米蘭達」辛西亞·尼克森直言：「我不希望米蘭達還繼續和莎曼珊有簡訊往來。」最重要的「凱莉」莎拉潔西卡派克甚至斬釘截鐵地說：「我從來沒有想過莎曼珊會回歸。」