前妻證實休傑克曼外遇 好友幫腔勸「放下」反挨罵

休傑克曼(左)和黛博拉李(右)曾是一對佳偶。(路透資料照片)

「金鋼狼」（Wolverine）休傑克曼（Hugh Jackman）於2023年與大他13歲的女星黛博拉李（Deborra-Lee Furness）離婚，結束兩人27年婚姻。休傑克曼不久後就被拍到與新女友薩頓佛斯特（Sutton Foster）約會，雙方都還有婚姻就在一起，陷入雙不倫，休傑克曼淪世紀大渣男。他的好友替他緩頰，要黛博拉李「放下一切」，更被外界認為是火上加油。

澳大利亞廣播名人蓋斯．沃蘭（Gus Worland）是休傑克曼和黛博拉李兩人的好友，他發聲替休傑克曼說好話，認為他已經「往前走了」，希望黛博拉李可以「放下一切」。沃蘭表示，休傑克曼是他從小到大的好兄弟，1973年從小學就認識了，一起長大，他們還是彼此孩子的教父，關係非常深。「沒人希望他們經歷這些，但因為他們是公眾人物、太有名了，所以什麼事情都只能被放大」。他並表示，上個月剛在紐約和休傑克曼見過面，他很好，一切都順利，他正在繼續自己的人生，希望黛博拉李也能一樣。

不過網友痛批，黛博拉李是被傷害的一方，27年的婚姻要她如何說放下就放下，更何況中間還要經歷懷疑丈夫出軌的痛苦，休傑克曼歡喜和新歡過日子，當然早就「往前走」，根本就是不會回頭的大渣男。