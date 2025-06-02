妻10億賣品牌 小賈斯汀PO「抓奶照」慶祝 被指婚姻亮紅燈

小賈斯汀(左)與妻子海莉的婚姻狀況引發媒體關注。(取材自Instagram)

小賈斯汀(Justin Bieber)妻子海莉比伯(Hailey Bieber)最近以10億元售出她的美妝品牌rhode，還登上Vogue雜誌封面，事業相當風光。但她的成就再度引起大眾對其丈夫小賈斯的熱烈關注，兩人已結婚七年，並在去年一同迎接兒子的誕生。

長期以來，小賈斯汀飄忽不定的行為舉止和有時令人驚愕的網路動態引發各種關於他健康及婚姻惡化的謠言。

尼爾曼(Evan Nierman)是一家全球公關公司的執行長，他指出：「小賈斯汀現在的情況還不算是一場全面的危機，但警示信號肯定已經亮起。現在他們之間的對比明顯而刺眼，這就是為什麼有這麼多關於他的公開討論。」

小賈斯汀和海莉一直以來避開並否認關於他們婚姻及個人問題的臆測，謠言部分源於2019年小賈斯汀的決定，當時他表示要暫停音樂事業，專注於「根深柢固的問題」。

曾與小賈斯汀合作的Poo Bear上個月告訴好萊塢 報導(Hollywood Reporter)：「無論他正在經歷什麼事情，我都為他祈禱，希望他沒事。」

小賈斯汀的團隊一直以來否認有關他或他婚姻的問題，關於其生活的消息主要由匿名人士透露給媒體，盡管如此，小賈斯汀的公開行為仍讓粉絲和公關圈人士表達擔憂。

日前e.l.f. Beauty以10億元收購rhode的新聞公布後，小賈斯汀在Instagram發文祝賀海莉和他的護膚品牌，當天他還發布多組照片，包括他赤裸上身坐在水煙壺旁，以及摟抱海莉手摸她胸部的畫面等。

紐約危機公關專家娜比拉．艾森(Nabeela Aysen)說：「就我的專業意見來說，我確實認為這是糟糕的貼文。作為在危機公關行業工作的人員，我會希望他的團隊在他按發布以前審視該篇貼文。」

艾森說，盡管外界猜測小賈斯汀面臨各種困境與掙扎，他與海莉的關係「遠比大眾看到的還複雜。」

「海莉似乎在事業上處於真的穩固的位置，她建立自己的品牌，變得更顯眼，踏進自己的事業。與此同時，小賈斯汀感覺在這一段時間有點迷失，就像是他還在思考自己是誰，以及個人和創作方面的定位。」