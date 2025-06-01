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「驚奇四超人」隱形女當媽了 凡妮莎寇比挺孕肚現身

記者陳穎／即時報導
凡妮莎·寇比(右二)挺著孕肚出席「驚奇四超人：第一步」座談會。(美聯社)
凡妮莎·寇比(右二)挺著孕肚出席「驚奇四超人：第一步」座談會。(美聯社)

37歲英國女星凡妮莎·寇比 (Vanessa Kirby)驚喜秀孕肚，即將迎來人生新角色——媽媽。她在當地時間5月31日出席在墨西哥市舉行的CCXPMX電影節，參加主演的「驚奇四超人：第一步」(The Fantastic Four: First Steps)座談活動時，挺著巨大孕肚登場，不用言語驚喜宣布即將當媽。

凡妮莎·寇比在「驚奇四超人：第一步」在片中飾演隱形女，她在活動當天身穿閃亮的藍色緊身Schiaparelli禮服搭配黑色涼鞋，優雅現身紅毯，拍照時溫柔地撫摸著隆起的孕肚，散發母愛光輝，成為全場焦點。不過，關於懷孕的事情，她依舊沒有對外發表聲明。

雖然暫未確定她是否在拍攝「驚奇四超人：第一步」期間懷孕，但對漫威來說這並不是首次遇到「超級英雄」懷孕，「黑寡婦」史嘉蕾·喬韓森 (Scarlett Johansson）當年懷孕期間拍攝「復仇者聯盟2：奧創紀元」（Avengers: Age of Ultron），劇組用了很多不同的方法去隱藏她的孕肚。

凡妮莎·寇比以精湛演技聞名，曾出演影集「王冠」飾演瑪格麗特公主，還有「不可能的任務」、「玩命關頭」等系列，深受觀眾喜愛。如今她即將踏上為人母的新旅程，粉絲們也紛紛獻上祝福，期待她人生的新篇章。

復仇者聯盟 墨西哥 漫威

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