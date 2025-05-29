凱文科斯納被控性騷 臨時加演強暴戲惹糾紛

凱文·科斯納被替身演員提出性騷擾訴訟。（美聯社）

好萊塢 資深影星凱文·科斯納（Kevin Costner）近日捲入一場法律糾紛，一名女性替身演員對他以及他耗資1億美元製作的西部電影「地平線：美國傳奇」（Horizon: An American Saga）中的替身女演員，對凱文·科斯納和該電影的製片人提起了性騷擾 訴訟。

根據「每日郵報」報導，替身演員德溫·拉貝拉（Devyn LaBella）在洛杉磯 郡高等法院提起訴訟，聲稱她在2023年5月拍攝「地平線」時，遭遇一場「未經預告、未排練、也未安排的強暴戲」，而該場戲由科斯納親自指導。

拉貝拉表示，自己是女主角艾拉・杭特（Ella Hunt）的替身演員，她從未同意演出這類場景，且拍攝現場也沒有親密戲指導員，整段經歷讓她留下「永久性的創傷」。她向法院提出訴訟，要求賠償金額未公開，並要求陪審團審判。

針對指控，凱文·科斯納的律師馬提·辛格（Marty Singer）發表聲明，強烈否認拉貝拉的說法，並形容她是「慣性指控者」，其指控「毫無根據」。辛格表示：「凱文·科斯納一向重視拍攝現場的工作氣氛與安全，確保所有人感到安心。」他進一步指控拉貝拉試圖以此「敲詐取利」，並聲稱她早已與對戲演員排練並同意演出該場戲。這起事件也再次引發對電影拍攝現場性別安全與親密場景指導制度的關注，目前案件仍在審理中。

根據訴訟內容，某天拉貝拉原訂在一場非親密戲中擔任女星艾拉・杭特的替身。

當天艾拉・杭特抵達現場時得知，凱文科斯納要求加拍一段新場景，演員羅傑伊文斯(Roger Ivens)將爬到她身上，「用力撩起她的裙子」。

訴訟稱，艾拉・杭特對於「臨時安排及劇本更動要求的暴力性質」，以及沒有親密戲協調人在現場感到不滿，因此她走出片場並拒絕拍攝該場戲。

凱文科斯納於是要求拉貝拉代替艾拉・杭特上場，拉貝拉表示當時並不知道艾拉・杭特已經走出片場。她也未收到指示說明她參與的臨時拍攝會超出標準替身的範圍。

訴訟指出，拉貝拉並未被告知也未準備好羅傑伊文斯壓在她身上的戲，並且在對方已經演出時才得知會有壓住她並暴力拉開她裙子的動作。

訴訟表示凱文科斯納沒有清楚指示該場戲開始與結束的時機，拉貝拉表示這增加她的壓力與困惑。她表示自己從未有機會為該場戲做準備，或允許拍攝。