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安道爾2大結局超好評 迪耶哥自曝殺青哭到停不下來

記者陳穎／綜合報導
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「安道爾」被譽為「星際大戰系列」最棒的影集。（取材自IMDb）
「安道爾」被譽為「星際大戰系列」最棒的影集。（取材自IMDb）

被譽為「史上最棒星戰作品之一」的影集「安道爾」(Andor)第二季迎來大結局。第二季將結束「安道爾」的所有故事，更在歐美影評網站爛番茄獲得98%的超級高分。

美媒「The Wrap」也盛讚「不只是最佳的星戰影集之一，更是近十年最棒的影集之一」！影集正式進入結局倒數，讓迪耶哥路那（ Diego Luna）飾演的男主角「安道爾」準備迎接星戰歷史上最磅礴的戰役，迪耶哥近期受訪時不僅表示「拍攝最後一天時因為太捨不得，全程狂哭到停不下來」，更盛讚這絕對是「星際大戰」系列影集最催淚的結尾，故事接下來將接續迪耶哥路納與費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones)、甄子丹、姜文一同主演的「星際大戰外傳：俠盜一號」(Rogue One)，保證讓星戰迷直呼感動。

迪耶哥曾表示自己確定加入「星際大戰」系列時就被身邊的親朋好友祝賀，「他們以為可以一直看到我，我心想絕不會，因為我的角色在「星際大戰外傳：俠盜一號」已經陣亡，沒想到隔沒多久他們就邀請我拍前傳影集『安道爾』」，而「安道爾」第二季好評更勝第一季，結尾將會接續有史以來最盛大的戰役「雅文戰役」，也就是反抗軍迎戰帝國最強大武器「死星」之戰。

此外，「安道爾」第二季也正式展現許多經典橋段，像是反叛軍如何對抗帝國、更出現有史以來最慘烈的段落「高爾星大屠殺」，讓意圖奪取礦產的帝國軍隊對高爾星進行無差別的燒殺擄掠，也讓安道爾更確認自己要對抗邪惡帝國的志向；但在另一方面，他卻又放不下深愛的「碧絲」，這對苦命鴛鴦最後為了要完成革命大業而選擇分手，也注定「安道爾」系列的悲劇結局。

除了感人的愛情戲，也有緊張刺激的動作追逐，雖然沒有絕地武士、原力，但強調諜報動作、以及真實感的「安道爾」依舊讓星戰迷大呼過癮，節目總監東尼吉洛伊曾製作過「神鬼認證」系列，也將「傑森包恩」的緊張追逐動作融入「安道爾」之中，就算不是星戰系列粉絲，只要喜歡娛樂動作大片絕對會徹底愛上。「安道爾」第二季結束後就將接續「星際大戰外傳：俠盜一號」，影迷們便可重溫安道爾與甄子丹、姜文以及費莉絲蒂瓊斯共同組隊對抗邪惡帝國的熱血戰役。

甄子丹 Rogue

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