史摩基羅賓遜涉性侵、人身攻擊 4女求償5000萬

史摩基羅賓遜遭三名前女管家、一名私人助理指控性侵。(路透資料照片)

85歲R&B靈魂樂傳奇歌手史摩基羅賓遜(Smokey Robinson)遭三名前女管家、一名私人助理指控性侵她們，要求賠償5000萬美元。

根據洛杉磯 高等法院的法律文件，該訴訟指控羅賓遜犯下性侵、非法拘禁、過失行為、暴力等罪行，以及與工資、休息時間、用餐時間、加班費等相關行為違反勞動法規。

該訴訟也將羅賓遜的妻子弗朗西絲羅賓遜(Frances Robinson)列為被告，稱她助長糟糕的工作環境，並使用「帶有種族貶義的詞彙及言論」。

史摩基羅賓遜是摩城唱片(Motown)奇蹟合唱團的創立者與領唱，也寫過許多熱門金曲，如瑪麗威爾斯(Mary Wells)的「My Guy」和誘惑合唱團(The Temptations)的「My Girl」。

根據法庭文件，三名原告之前擔任羅賓遜家的女管家，另一人曾是羅賓遜的私人助理、廚師兼美髮師。四人全都指控羅賓遜會在其位於查茨沃思(Chatsworth)、貝爾峽谷(Bell Canyon)和拉斯維加斯(Las Vegas)的住宅內，趁妻子不在時，召喚她們到多個區域。

有時候他會裸身出現，自2006年起開始強迫她們從事各類性行為。其中三人控訴，羅賓遜會在查茨沃思住宅的「藍色臥室」內性侵她們，還會在侵犯她們之前先鋪毛巾在床單上。一人表示，羅賓遜曾在查茨沃思住宅的洗衣房和車庫內性侵她，且在監視器的死角範圍內犯案。

訴訟還包含多項勞動法違規指控。四人都表示，她們一天工作10小時，每周工作六天，薪資未達最低標準，也沒有加班費，假期期間工作也未按照假期標準給薪。