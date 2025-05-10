我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥提告谷歌 不滿美國版地圖將「墨西哥灣」標示「美國灣」

小米SU7重大車禍逾月 雷軍：創辦以來最艱難時間

史摩基羅賓遜涉性侵、人身攻擊 4女求償5000萬

編譯徐薏茹／綜合報導
史摩基羅賓遜遭三名前女管家、一名私人助理指控性侵。(路透資料照片)
史摩基羅賓遜遭三名前女管家、一名私人助理指控性侵。(路透資料照片)

85歲R&B靈魂樂傳奇歌手史摩基羅賓遜(Smokey Robinson)遭三名前女管家、一名私人助理指控性侵她們，要求賠償5000萬美元。

根據洛杉磯高等法院的法律文件，該訴訟指控羅賓遜犯下性侵、非法拘禁、過失行為、暴力等罪行，以及與工資、休息時間、用餐時間、加班費等相關行為違反勞動法規。

該訴訟也將羅賓遜的妻子弗朗西絲羅賓遜(Frances Robinson)列為被告，稱她助長糟糕的工作環境，並使用「帶有種族貶義的詞彙及言論」。

史摩基羅賓遜是摩城唱片(Motown)奇蹟合唱團的創立者與領唱，也寫過許多熱門金曲，如瑪麗威爾斯(Mary Wells)的「My Guy」和誘惑合唱團(The Temptations)的「My Girl」。

根據法庭文件，三名原告之前擔任羅賓遜家的女管家，另一人曾是羅賓遜的私人助理、廚師兼美髮師。四人全都指控羅賓遜會在其位於查茨沃思(Chatsworth)、貝爾峽谷(Bell Canyon)和拉斯維加斯(Las Vegas)的住宅內，趁妻子不在時，召喚她們到多個區域。

有時候他會裸身出現，自2006年起開始強迫她們從事各類性行為。其中三人控訴，羅賓遜會在查茨沃思住宅的「藍色臥室」內性侵她們，還會在侵犯她們之前先鋪毛巾在床單上。一人表示，羅賓遜曾在查茨沃思住宅的洗衣房和車庫內性侵她，且在監視器的死角範圍內犯案。

訴訟還包含多項勞動法違規指控。四人都表示，她們一天工作10小時，每周工作六天，薪資未達最低標準，也沒有加班費，假期期間工作也未按照假期標準給薪。

洛杉磯

上一則

老牌英搖樂團「The Who」 宣布今夏北美告別巡演

下一則

亞歷鮑德溫誤殺攝影師 自曝審判前心境

延伸閱讀

紐約名醫性侵 哥大、長老會醫院與受害者和解賠7.5億元

紐約名醫性侵 哥大、長老會醫院與受害者和解賠7.5億元
搭機遭性侵 加州女子怒告美航縱容慣犯

搭機遭性侵 加州女子怒告美航縱容慣犯
消失的城市（下）

消失的城市（下）
網路性勒索害死17歲少年 喬州男認罪了

網路性勒索害死17歲少年 喬州男認罪了

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕