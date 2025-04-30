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金哈克曼驗屍報告出爐 曝臨終前健康極度惡化

編譯徐薏茹／綜合報導
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金哈克曼(右)和妻子貝琪2月驚爆一起陳屍家中。(美聯社資料照片)
金哈克曼(右)和妻子貝琪2月驚爆一起陳屍家中。(美聯社資料照片)

奧斯卡影帝金哈克曼(Gene Hackman)2月底被發現與妻子貝琪荒川(Betsy Arakawa)在新墨西哥州家中身亡，最終驗屍報告於日前出爐，根據福斯(Fox)報導，95歲的金哈克曼有鬱血性心臟衰竭病史，以及腎臟的嚴重慢性高血壓變化。

驗屍報告指出，金哈克曼自2019年4月植入雙心室心律調節器，並出現與阿茲海默症一致的神經組織退化。

文件內容指出：「驗屍結果顯示嚴重的動脈粥狀硬化及高血壓心血管疾病，曾植入冠狀動脈支架並做過旁路移植，之前也接受過主動脈瓣置換術。」

不過金哈克曼的漢他病毒症候群檢測結果為陰性，據報導，漢他病毒是導致他妻子身亡的原因。警方已經確定貝琪荒川約於2月12日首先去世，她死於漢他病毒引起的呼吸症狀，享壽65歲。

金哈克曼身上還檢測出丙酮(acetone)，可能來自糖尿病和禁食引發的酮酸血症。由於金哈克曼處於阿茲海默症晚期，他可能在妻子去世後仍獨自待在家中，在疾病晚期情況下，他可能不曉得妻子已經死亡。

金哈克曼推測大約於2月18日去世，死因為嚴重的心臟疾病，阿茲海默症及腎臟疾病是促成死亡的部分因素。

兩人的遺體被發現之後一周，新墨西哥州公共衛生局人員對這對夫婦的房屋進行衛生評估。當局在其房屋的八個獨立附屬建築內發現死老鼠和牠們的巢穴，使該處成為漢他病毒的孳生地。致命的漢他病毒通常透過老鼠尿液及糞便傳播，人類在打掃地下室或閣樓時可能會接觸到。

金哈克曼房屋的三個車庫、兩棟小屋及三個棚內都發現老鼠的排泄物。此外，檢查人員還在三個車庫內發現一隻活老鼠，一隻死老鼠，以及一個老鼠巢穴。建築內也發現捕鼠器，顯示金哈克曼家一直有鼠患問題。

新墨西哥州 阿茲海默症 高血壓

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