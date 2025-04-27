布萊德利庫柏就愛超模 傳求婚小20歲吉吉哈蒂
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50歲布萊德利庫柏(Bradley Cooper)和30歲超模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)交往2年，近日兩人被發現在紐約外出，慶祝吉吉哈蒂的30歲生日，眼尖的人發現，她走出餐廳時，左手無名指多了一枚金戒指，引發求婚傳聞。
布萊德利庫柏曾有過一段婚姻，和女星珍妮弗·艾斯波西多(Jennifer Esposito)在2006年結婚，但短短一年就離婚。他在2023年末被發現和吉吉哈蒂搭上線，兩人共進晚餐，隨後首次陷入約會傳聞。據報導，他們是在朋友、孩子的生日派對上認識的。
布萊德利庫柏一直都對名模情有獨鍾，他和名模女友伊蓮娜莎依克(Irina Shayk)交往四多年，並育有一女，但始終沒有結婚，分手後也依舊是孩子的好爸媽。
吉吉哈蒂曾在受訪時談到和布萊德利庫柏的戀情，她形容這段感情「非常浪漫且開心」，並透露自己保留了一些隱私。她稱讚布萊德利庫柏的創意本能，「作為創作者我非常敬佩他，我覺得他給予我很多，他給我鼓勵和信心。當你欣賞的人鼓勵你時，能夠為自己建立很大的信心。」她還表示這段感情讓她更常進電影院，這件事很美好，讓她重回生活。
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