布萊德利庫柏就愛超模 傳求婚小20歲吉吉哈蒂

布萊德利庫柏向小20歲的吉吉哈蒂求婚。(路透資料照片)

50歲布萊德利庫柏(Bradley Cooper)和30歲超模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)交往2年，近日兩人被發現在紐約外出，慶祝吉吉哈蒂的30歲生日，眼尖的人發現，她走出餐廳時，左手無名指多了一枚金戒指，引發求婚傳聞。

布萊德利庫柏曾有過一段婚姻，和女星珍妮弗·艾斯波西多(Jennifer Esposito)在2006年結婚，但短短一年就離婚。他在2023年末被發現和吉吉哈蒂搭上線，兩人共進晚餐，隨後首次陷入約會傳聞。據報導，他們是在朋友、孩子的生日派對上認識的。

布萊德利庫柏一直都對名模情有獨鍾，他和名模女友伊蓮娜莎依克(Irina Shayk)交往四多年，並育有一女，但始終沒有結婚，分手後也依舊是孩子的好爸媽。