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英辣模伊莉莎白赫莉愛上麥莉老爸 復活節官宣戀情

世界新聞網／輯
英國性感辣模伊莉莎白赫莉（右）與兒子達米恩。（路透）
英國性感辣模伊莉莎白赫莉（右）與兒子達米恩。（路透）

英國性感辣模伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）與美國女星麥莉希拉的父親、鄉村歌手比利．雷．希拉（Billy Ray Cyrus）在復活節正式公開戀情。兩人在Instagram上分享甜蜜合照，希拉戴著亮綠色兔耳頭飾親吻赫莉的臉頰，兩人倚靠在一處農場圍欄前，配文寫道「復活節快樂️」並附上一個愛心符號。

美國鄉村歌手比利．雷．希拉。（路透）
美國鄉村歌手比利．雷．希拉。（路透）

盡管兩人過去從未被傳出過緋聞，但赫莉在4月9日就曾在Instagram發布一支配樂為希拉1993年歌曲「She's Not Cryin' Anymore」的影片，似乎早有暗示。赫莉與前夫的兒子達米恩（Damian Hurley）也在貼文下留言送上祝福，力挺母親的新戀情。

消息一出引發網友熱議，也有不少藝人留言表示驚訝，包括「小木屋」（Little House on the Prairie）女星梅莉莎．吉爾伯特（Melissa Gilbert）也幽默回應「等等……什麼？」。

希拉與赫莉兩人都曾各自有過婚姻。希拉上一段與澳洲歌手Firerose的婚姻僅維持七個月，他與前前妻蒂什（Tish Cyrus）則有過長達29年的婚姻，兩人育有包括知名歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）在內的五名子女。

赫莉則曾於2007年至2010年與印度企業家阿倫納亞爾（Arun Nayar）結婚，之後與澳洲板球名將雪恩華恩（Shane Warne）訂婚，但最終在2013年分手。赫莉也曾與英國男星休格蘭（Hugh Grant）交往過13年。

希拉今年1月20日曾為川普總統就職典禮獻唱。

澳洲 復活節 印度

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