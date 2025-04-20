柯林法洛21歲兒罹罕病 親曝痛心送長照機構原因

柯林法洛外型帥氣，演技也受到肯定。(歐新社資料照片)

美國男星柯林法洛（Colin Farrell）外型帥氣，有「愛爾蘭種馬」稱號，演技更受到肯定，今年以「企鵝人」奪下金球獎 迷你影集／電視電影最佳男主角。他對私生活很保護，有兩個兒子，大兒子詹姆斯已21歲，但基因缺陷罹患罕見疾病「安格曼症候群」又稱為「天使症」。這樣的孩子臉上常有笑容，卻缺乏語言能力，還會有癲癇等症狀，是完全需要依賴家人照顧才能生存下去。

柯林法洛表示，詹姆斯4歲才學會走路，6、7歲說出第一個詞，19歲時能夠自己吃飯，但隨著他成長，照顧愈來愈力不從心。他接受「Candis」雜誌訪問透露，他已經和前妻商量，要把兒子送到長照 機構，以便在可以獲得更完善的照顧，並讓他有一種社區感。

柯林法洛透露，兒子過去曾被診斷是腦麻，但最後確診為天使症罕見疾病，他說：「這很棘手，有些父母會說：『我想親自照顧我的孩子。』我尊重這一點。但我的恐懼是，如果我明天心臟病 發作，並且，詹姆斯的母親也離開人世，然後詹姆斯就孤身一人，那該怎麼辦？」

他說：「我們希望他能找到一個地方，在那裡他可以過著充實而快樂的生活，感受到與外界的聯繫，而不是只有在家裡，過著日復一日的生活。」