金哈克曼驟逝元兇抓到了 鼠患病毒擴散全屋

奧斯卡影帝金哈克曼被確認死亡最大兇手就是老鼠。(路透資料照片)

95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）、65歲妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）2月驚爆陳屍新墨西哥州 住家中，其中一隻寵物 狗也身亡；當局法醫日前表示，貝琪在2月11日感染漢他病毒過世，一周後患有阿茲海默症的金哈克曼因心臟病 等因素自然死亡，最後確定他倆死亡最大兇手就是老鼠。

當地衛生部門前往調查，結果在八棟建築物中發現大量老鼠的蹤跡，形容其住所是「鼠患溫床」。金哈克曼家中的兩間獨立小屋、三間棚屋還有車庫以及兩輛汽車內發現大量老鼠排泄物，車庫內還發現一隻活老鼠和一整個老鼠窩；調查人員同時也發現多個捕鼠裝置，顯示哈克曼夫婦生前似乎也察覺家中鼠患問題嚴重。

漢他病毒這類鼠疫通常發生在春季和夏季，人們通常是在家中、棚屋或通風不良的場所，接觸到老鼠糞便後感染。首席醫檢官賈雷爾表示表示，無法判斷貝琪荒川在染疫多久之後死亡。

資料指出，漢他病毒感染雖然較為罕見，但新墨西哥州是全美通報漢他病毒數量最多的州，患者死亡率高達41％，相當致命。疾病預防控制中心表示，感染漢他病毒初期可能會出現類似流感症狀，且可能在接觸兩個月後才出現病症，目前針對該病毒沒有特定治療方法。