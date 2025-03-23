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「混沌少年時」到底紅什麼？青少年犯罪探尋社會黑暗面

記者廖福生／即時報導
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年僅15歲的歐文庫柏（Owen Cooper）在片中有精彩的演出。(圖／Netflix提供)
年僅15歲的歐文庫柏（Owen Cooper）在片中有精彩的演出。(圖／Netflix提供)

Netflix近期推出英國影集「混沌少年時」，以細膩的敘事手法及一鏡到底的拍攝畫面，一推出就掀起熱議。該劇以一樁青少年殺人事件為開端，探討出青少年犯罪背後的社會議題，並觸及家庭教育、青少年心理健康，以及校園、網路霸凌對於年輕世代影響等多重面向。

該劇導演菲利普巴蘭提尼（Philip Barantini），2021年就以一顆一鏡到底的長鏡頭，完成了92分鐘的電影長片「餐廳失控夜」，在當時驚豔影壇。此次他再以一鏡到底的鏡頭，拍攝出4集的「混沌少年時」，同樣生猛有力。

不僅如此，劇中令人驚艷的是年僅15歲的歐文庫柏（Owen Cooper），在片中飾演13歲少年傑米米勒，首次演出就展現超齡演技，短短4集中的各種情緒轉換令人心碎無助，輕訴著所有同齡層孩童內心深處的迷惘躁動。

除此之外，「混沌少年時」透過一鏡到底上帝視角，帶領觀眾身歷其境一場現代社會環境衍生出的浮世繪。同時丟出引信，打破過去刻板印象中，社會事件背後總有個問題家庭的框架，再次令人反思，社會環境與家庭教育對於青少年成長的影響比重。

最後，劇中出現不少年輕世代日常生活使用的平凡符號，許多看似輕鬆詼諧無害，但背後隱喻卻黑暗尖銳。同時該劇在整個社會體制下，對於加害者的觀感，以及冷漠自私的人性都寫實的令人窒息。「混沌少年時」目前已上架Netflix。

「混沌少年時」以一樁青少年殺人事件為開端，探討出青少年犯罪背後的社會議題。(圖／...
「混沌少年時」以一樁青少年殺人事件為開端，探討出青少年犯罪背後的社會議題。(圖／Netflix提供)

Netflix 心理健康

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