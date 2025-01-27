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前進奧斯卡 日舞影展成紀錄片煉金石 40部首映

編譯徐薏茹／綜合報導
切爾諾夫帶著最新作品「前進阿夫迪伊夫卡的2000米」在影展首映。（美聯社）
切爾諾夫帶著最新作品「前進阿夫迪伊夫卡的2000米」在影展首映。（美聯社）

獨立製片電影節「日舞影展」(Sundance Film Festival)邀請三位曾獲得奧斯卡獎的紀錄片電影製作人，在猶他州帕克城(Park City)為一年一度的影展揭開序幕。

烏克蘭記者兼電影製片人切爾諾夫(Mstyslav Chernov)去年以「戰場日記」(20 Days in Mariupol)贏得奧斯卡最佳紀錄片獎，他的最新作品「前進阿夫迪伊夫卡的2000米」(2000 Meters to Andriivka，暫譯)在影展首映。

幾小時後，2022年以「靈魂樂之夏」(Summer of Soul)贏得奧斯卡最佳紀錄片的導演奎斯特拉夫(Ahmir “Questlove” Thompson)帶來他的史萊史東(Sly Stone)紀錄片「SLY LIVES!」。

「九月的某一天」(One Day in September)導演凱文麥克唐納(Kevin MacDonald)也在當天獻上作品「約翰藍儂&小野洋子」(One to One: John & Yoko，暫譯)，該片去年在威尼斯影展(Venice Film Festival)首映，4月將在電影院上映。

奧斯卡和日舞影展許久前就已經有特別的連結，尤其是紀錄片領域，過去25年，每年至少會有一部日舞影展電影獲得奧斯卡提名，其中一些作品最終成功拿下小金人，包括「不願面對的真相」(An Inconvenient Truth)、「偷天鋼索人」(Man on Wire)、「尋找甜祕客」(Searching for Sugar Man)、「伴唱人生：聚光燈外20呎」(20 Feet From Stardom)、「伊卡洛斯」(Icarus)、「美國工廠」(American Factory)、「納瓦尼事件簿」(Navalny)。

日舞影展節目編排人齊奧科斯(Basil Tsiokos)說：「我們只是為這些電影提供一個空間。電影來自藝術家，他們讓電影成為可能，我們提供平台讓他們能夠與觀眾見面，這是我們非常認真看待的重要角色。」

今年的日舞影展約有40部紀錄片首映，包括關於聽障奧斯卡影后瑪麗麥特琳(Marlee Matlin)、歌手莎麗娜(Selena Quintanilla)，以及肯亞奈洛比(Nairobi)女性如何將只限白人入內的圖書館改造成文化中心的故事等多部作品。

奧斯卡獎 電影院 猶他州

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