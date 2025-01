翹臀珍「蜘蛛女」爭鋒 日舞影展亮點一次看

珍妮佛羅培茲主演的「蜘蛛女之吻」將在日舞影展首映。(歐新社)

第41屆日舞影展(Sundance Film Festival)日前在猶他州 帕克城(Park City)開幕,影展至2月2日結束,在11天的活動中約有90部長片首映,電影播映時間從早上持續至午夜,獲獎名單將於1月31日揭曉。

影展首映眾星雲集

電影作品將在日舞影展首映的名人包括珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)、迪耶哥路那(Diego Luna)、康納歐布萊恩(Conan O’Brien)、愛莉森布里(Alison Brie)、戴夫法蘭科(Dave Franco)、阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)、奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)、安德烈荷蘭(André Holland)、史蒂芬·連(Steven Yeun)、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)、楊伯文(Bowen Yang)、凱莉墨里根(Carey Mulligan)、瑪麗麥特琳(Marlee Matlin)、狄倫歐布萊恩(Dylan O'Brien)、莉莉萊茵哈特(Lili Reinhart)等人。

這些影片重點必看

影展上受到矚目的首映電影包括珍妮佛羅培茲主演的「蜘蛛女之吻」(Kiss of the Spider-Woman)、奎斯特拉夫(Questlove)執導的紀錄片「SLY LIVES!」、驚悚電影「Opus」、安德魯安(Andrew Ahn)執導的「喜宴」(The Wedding Banquet)、戰爭諷刺電影「Atropia」、已故喜劇演員保羅魯賓斯(Paul Reubens)紀錄片「Pee-wee as Himself」、紀錄片「瑪麗麥特琳:不再孤獨」(Marlee Matlin: Not Alone Anymore)、紀錄片「The Alabama Solution」。

參展電影哪裡看?

想要看日舞影展電影不一定要親自前往帕克城,許多電影將在線上推出。

從1月30日到2月2日,觀眾將可在線上串流平台觀看日舞電影,價格從單部電影票的35元起跳,支付800元可以享有無限制觀看。