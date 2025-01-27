翹臀珍「蜘蛛女」爭鋒 日舞影展亮點一次看
第41屆日舞影展(Sundance Film Festival)日前在猶他州帕克城(Park City)開幕，影展至2月2日結束，在11天的活動中約有90部長片首映，電影播映時間從早上持續至午夜，獲獎名單將於1月31日揭曉。
影展首映眾星雲集
電影作品將在日舞影展首映的名人包括珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)、迪耶哥路那(Diego Luna)、康納歐布萊恩(Conan O’Brien)、愛莉森布里(Alison Brie)、戴夫法蘭科(Dave Franco)、阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)、奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)、安德烈荷蘭(André Holland)、史蒂芬·連(Steven Yeun)、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)、楊伯文(Bowen Yang)、凱莉墨里根(Carey Mulligan)、瑪麗麥特琳(Marlee Matlin)、狄倫歐布萊恩(Dylan O'Brien)、莉莉萊茵哈特(Lili Reinhart)等人。
這些影片重點必看
影展上受到矚目的首映電影包括珍妮佛羅培茲主演的「蜘蛛女之吻」(Kiss of the Spider-Woman)、奎斯特拉夫(Questlove)執導的紀錄片「SLY LIVES!」、驚悚電影「Opus」、安德魯安(Andrew Ahn)執導的「喜宴」(The Wedding Banquet)、戰爭諷刺電影「Atropia」、已故喜劇演員保羅魯賓斯(Paul Reubens)紀錄片「Pee-wee as Himself」、紀錄片「瑪麗麥特琳：不再孤獨」(Marlee Matlin: Not Alone Anymore)、紀錄片「The Alabama Solution」。
參展電影哪裡看？
想要看日舞影展電影不一定要親自前往帕克城，許多電影將在線上推出。
從1月30日到2月2日，觀眾將可在線上串流平台觀看日舞電影，價格從單部電影票的35元起跳，支付800元可以享有無限制觀看。
其他獲得發行機會的電影可能在幾周至一年內在電影院或串流服務放映，如史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)的「感應」 (Presence)將於本周在電影院上映。
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