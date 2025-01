蒂娜透納去世2年 從未公開的新歌問市

「搖滾女王」蒂娜透納去世已經兩年,一首從未公開的新歌問市發售。(路透資料照片)

「搖滾女王」蒂娜透納(Tina Turner)去世兩年後,一首從未公開的新歌問市發售。

「Hot For You Baby」是這位從R&B和靈魂歌手轉型為搖滾明星從未發行過的歌曲,除此之外,還有一系列從未發行的曲目和現場演出,將一起在蒂娜透納第五張錄音室專輯「Private Dancer」40周年紀念版中,一起問市。

根據帕洛風唱片公司(Parlophone Records)的聲明,這首歌曲曾被時光給遺忘,但這次的令人激動的發現,為「Private Dancer」專輯故事,揭開了全新的篇章。

「Hot For You Baby」錄製並原訂要出現於1984年的唱片中。「Private Dancer」這張專輯是蒂娜透納在逃離與她音樂導師兼第一任丈夫艾克透納(Ike Turner)的虐待關係後的復出專輯。

這張在1984年5月問世的專輯僅用了兩周的時間就錄製完成,且儘管當時她的唱片公司不願替她做宣傳,這張專輯仍舊取得了巨大的商業成功。「Private Dancer」專輯中「What’s Love Got to Do With It」是蒂娜透納唯一一首取得排行第一的單曲。

這首歌獲得了葛萊美 獎(Grammy Awards)年度專輯獎,而蒂娜透納當時也成為告示牌排行榜百首熱門單曲榜(Billboard Hot 100)上最年長的女性歌手。

在蒂娜透納去世兩年後,「Private Dancer」這張專輯將於3月21日重新發行。

「Hot For You Baby」在當地時間23日早上8時50分,於英國廣播公司(BBC)Radio 2早餐秀節目中首次播出。根據BBC報導,這首歌曲是「蒂娜透納沙啞、實體化的靈魂樂風格的典範」。

根據BBC報導,澳洲 歌手約翰·保羅·楊(John Paul Young)之前曾錄製並發行過這首歌曲,但他的版本並不成功。