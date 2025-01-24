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蒂娜透納去世2年 從未公開的新歌問市

編譯尤寶琪／綜合報導
「搖滾女王」蒂娜透納去世已經兩年，一首從未公開的新歌問市發售。（路透資料照片）
「搖滾女王」蒂娜透納去世已經兩年，一首從未公開的新歌問市發售。（路透資料照片）

「搖滾女王」蒂娜透納(Tina Turner)去世兩年後，一首從未公開的新歌問市發售。

「Hot For You Baby」是這位從R&B和靈魂歌手轉型為搖滾明星從未發行過的歌曲，除此之外，還有一系列從未發行的曲目和現場演出，將一起在蒂娜透納第五張錄音室專輯「Private Dancer」40周年紀念版中，一起問市。

根據帕洛風唱片公司(Parlophone Records)的聲明，這首歌曲曾被時光給遺忘，但這次的令人激動的發現，為「Private Dancer」專輯故事，揭開了全新的篇章。

「Hot For You Baby」錄製並原訂要出現於1984年的唱片中。「Private Dancer」這張專輯是蒂娜透納在逃離與她音樂導師兼第一任丈夫艾克透納(Ike Turner)的虐待關係後的復出專輯。

這張在1984年5月問世的專輯僅用了兩周的時間就錄製完成，且儘管當時她的唱片公司不願替她做宣傳，這張專輯仍舊取得了巨大的商業成功。「Private Dancer」專輯中「What’s Love Got to Do With It」是蒂娜透納唯一一首取得排行第一的單曲。

這首歌獲得了葛萊美獎(Grammy Awards)年度專輯獎，而蒂娜透納當時也成為告示牌排行榜百首熱門單曲榜(Billboard Hot 100)上最年長的女性歌手。

在蒂娜透納去世兩年後，「Private Dancer」這張專輯將於3月21日重新發行。

「Hot For You Baby」在當地時間23日早上8時50分，於英國廣播公司(BBC)Radio 2早餐秀節目中首次播出。根據BBC報導，這首歌曲是「蒂娜透納沙啞、實體化的靈魂樂風格的典範」。

根據BBC報導，澳洲歌手約翰·保羅·楊(John Paul Young)之前曾錄製並發行過這首歌曲，但他的版本並不成功。

澳洲 葛萊美

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