楊紫瓊曝在好萊塢歷久不衰訣竅：堅韌、不放棄

奧斯卡影后楊紫瓊分享能在好萊塢生存歷久不衰的訣竅，就是堅韌、不放棄。(路透)

在「星際迷航記：31區」(Star Trek: Section 31)擔綱演出的奧斯卡 影后楊紫瓊 分享能在好萊塢生存歷久不衰的訣竅，就是堅韌、不放棄。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，楊紫瓊在2023年因「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡最佳女主角獎，23日她在接受「CBS Mornings」節目專訪時表示，對於這次能重新參與「星際迷航記」系列感到非常興奮。「星際迷航記：31區」將在派拉蒙+平台播出，電影講述喬吉歐皇帝(Emperor Georgiou)進入星際艦隊神秘的秘密行動部門的旅程。

「一切是在2016年開始，當時我加入「星際迷航記」大家庭，參與製作『發現號』，」楊紫瓊回憶道。「我飾演菲莉帕·喬吉歐艦長(Captain Philippa Georgiou)，一位深受愛戴、善良、仁慈但堅強的艦長，與我的首席搭檔索妮瓜·馬丁-葛林(Sonequa Martin-Green)一起合作。」

在第二集中她的角色被殺後，楊紫瓊以更為無情的角色回歸至鏡像宇宙(Mirror Universe)。楊紫瓊解釋說，「這一次的菲莉帕·喬吉歐，她是一位發明家，一個致命的女王。」這個角色運用了她的創造力，例如，她的項圈可以變成一把匕首。

楊紫瓊也回顧自己在影視圈打拚多年後近年又再度成功崛起的經驗，同時也為那些尋求生涯突破的人提供建議。「不要放棄。繼續努力，爭取成功，」她說。「如果你放棄了，如果你說不要了，那這段旅程自然就結束了。」

除了「星際迷航記：31區」，楊紫瓊在其他重要角色中也取得了成功，包括電影「魔法壞女巫」(Wicked)。在該片中，她與導演朱浩偉合作，盡管她最初對唱歌抱持猶豫態度，但朱導仍說服她接下這個角色。楊紫瓊說，「這就是朱導了不起的地方。他能說服妳、迷住妳，讓妳去做那些看似做不到的事」。