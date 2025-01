楊紫瓊曝在好萊塢歷久不衰訣竅：堅韌、不放棄

奧斯卡影后楊紫瓊分享能在好萊塢生存歷久不衰的訣竅,就是堅韌、不放棄。(路透)

在「星際迷航記:31區」(Star Trek: Section 31)擔綱演出的奧斯卡 影后楊紫瓊 分享能在好萊塢生存歷久不衰的訣竅,就是堅韌、不放棄。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導,楊紫瓊在2023年因「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡最佳女主角獎,23日她在接受「CBS Mornings」節目專訪時表示,對於這次能重新參與「星際迷航記」系列感到非常興奮。「星際迷航記:31區」將在派拉蒙+平台播出,電影講述喬吉歐皇帝(Emperor Georgiou)進入星際艦隊神秘的秘密行動部門的旅程。

「一切是在2016年開始,當時我加入「星際迷航記」大家庭,參與製作『發現號』,」楊紫瓊回憶道。「我飾演菲莉帕·喬吉歐艦長(Captain Philippa Georgiou),一位深受愛戴、善良、仁慈但堅強的艦長,與我的首席搭檔索妮瓜·馬丁-葛林(Sonequa Martin-Green)一起合作。」

在第二集中她的角色被殺後,楊紫瓊以更為無情的角色回歸至鏡像宇宙(Mirror Universe)。楊紫瓊解釋說,「這一次的菲莉帕·喬吉歐,她是一位發明家,一個致命的女王。」這個角色運用了她的創造力,例如,她的項圈可以變成一把匕首。

楊紫瓊也回顧自己在影視圈打拚多年後近年又再度成功崛起的經驗,同時也為那些尋求生涯突破的人提供建議。「不要放棄。繼續努力,爭取成功,」她說。「如果你放棄了,如果你說不要了,那這段旅程自然就結束了。」

除了「星際迷航記:31區」,楊紫瓊在其他重要角色中也取得了成功,包括電影「魔法壞女巫」(Wicked)。在該片中,她與導演朱浩偉合作,盡管她最初對唱歌抱持猶豫態度,但朱導仍說服她接下這個角色。楊紫瓊說,「這就是朱導了不起的地方。他能說服妳、迷住妳,讓妳去做那些看似做不到的事」。