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崔弗諾亞將5度主持葛萊美獎 典禮將為洛野火募款

編譯徐薏茹／綜合報導
南非單口喜劇演員崔弗諾亞將連續第五度擔任葛萊美頒獎典禮主持人。(美聯社)
南非單口喜劇演員崔弗諾亞將連續第五度擔任葛萊美頒獎典禮主持人。(美聯社)

葛萊美獎(Grammy Awards)主辦方宣布，南非單口喜劇演員崔弗諾亞(Trevor Noah)將連續第五度擔任頒獎典禮主持人。

崔弗諾亞因2015年至2022年主持電視頻道Comedy Central的「每日秀」(The Daily Show)而聞名，2月2日他將主持於洛杉磯加密貨幣網體育館(Crypto.com Arena)舉辦的葛萊美獎，典禮透過哥倫比亞廣播公司(CBS)直播。根據官方聲明，今年的電視轉播將募款為洛杉磯野火提供援助。

過去三屆葛萊美獎的收視率逐年升高，2024年在美國達到1690萬收看人次，是自2020年葛萊美獎以來的最高收視率。

去年崔弗諾亞發揮單口喜劇的功力，調侃流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)和職業美式足球聯盟(NFL)球星凱爾西(Travis Kelce)的戀情，還大開TikTok及環球音樂集團(Universal Music Group)的玩笑。

過去除了崔弗諾亞外，主持五屆以上葛萊美獎的皆為音樂人，安迪威廉斯(Andy Williams)主持七屆，約翰丹佛(John Denver)主持六屆，饒舌歌手LL Cool J主持五屆。

除了擔任主持人，崔弗諾亞本身還是製作人及入圍者，他的單口喜劇表演「Where Was I」入圍最佳喜劇專輯(best comedy album)，去年他以「I Wish You Would」入圍相同獎項，最終由戴夫查普爾(Dave Chappelle)抱走該獎盃。本屆崔弗諾亞將再度與戴夫查普爾競爭，入圍者包括瑞奇賈維斯(Ricky Gervais)、吉姆加菲根(Jim Gaffigan)，以及曾主持金球獎(Golden Globes)的妮基葛拉瑟(Nikki Glaser)。

天后碧昂絲(Beyoncé)本屆入圍最多獎項，「Cowboy Carter」入圍年度專輯和最佳鄉村音樂專輯，「Texas Hold ’Em」入圍年度錄製與年度歌曲，共獲得11項提名；波茲馬龍(Post Malone)獲得七項提名緊隨其後，與怪奇比莉(Billie Eilish)、肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)、酷娃恰莉(Charli xcx)等人並列。

入圍 葛萊美 單口喜劇

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