女性喜劇片「其中一天」 奪周末票房冠軍

「其中一天」奪得北美票房冠軍。(取材自IMDb)

琪琪帕瑪(Keke Palmer)主演的喜劇片「其中一天」(One of Them Days,暫譯)上映首周末以1160萬元奪得北美票房冠軍,擊敗迪士尼 的「獅子王:木法沙」(Mufasa: The Lion King)。

備受好評的「其中一天」由琪琪帕瑪和SZA主演,兩人在片中飾演一對好友兼室友,她們想方設法在被房東 趕走之前籌到錢。這是自2017年「閨蜜假期」(Girls Trip)後的第一部非裔 女性主演院線喜劇片,目前在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)擁有96%的高評分。

然而,電影市場的整體本周表現疲軟,Comscore數據顯示,17日至19日的總票房不到8000萬元,是自1997年以來馬丁路德金恩紀念日假期最慘澹的票房成績之一。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示:「對於『其中一天』這樣的電影來說,這是很棒的周末成績。」

「獅子王:木法沙」以1150萬元的周末票房緊隨其後,位居第二,該片已上映第五周,全球票房累計5億8800萬元,甚至擊敗全新上映的「狼人」(Wolf Man),該片上映首周票房為1060萬元,排名第三。

「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)票房為860萬元,排名第四;「鑽石大劫案:極盜戰」(Den of Thieves 2)票房660萬元,排名第五。

布拉迪科貝特(Brady Corbert)執導的215分鐘戰後史詩電影「粗獷派建築師」(The Brutalist)擴展至388個影廳播映,周末票房近200萬元,根據A24的消息,該片在多個70MM IMAX膠卷放映廳中的票銷售一空。

馬丁路德金恩紀念日假期周末在過去曾創下優秀的票房成績,德加拉貝迪安提到,2020年「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)上映首周三天的票房達6250萬元;2016年「美國狙擊手」(American Sniper)首周末上映票房為8930萬元。

德加拉貝迪安表示,今年電影要等2月上映的「美國隊長:無畏新世界」(Captain America: Brave New World)、「柏靈頓:秘魯大冒險」(Paddington in Peru)提振,促進一波增長。