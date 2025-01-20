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女性喜劇片「其中一天」 奪周末票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
「其中一天」奪得北美票房冠軍。（取材自IMDb）
「其中一天」奪得北美票房冠軍。（取材自IMDb）

琪琪帕瑪(Keke Palmer)主演的喜劇片「其中一天」(One of Them Days，暫譯)上映首周末以1160萬元奪得北美票房冠軍，擊敗迪士尼的「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)。

備受好評的「其中一天」由琪琪帕瑪和SZA主演，兩人在片中飾演一對好友兼室友，她們想方設法在被房東趕走之前籌到錢。這是自2017年「閨蜜假期」(Girls Trip)後的第一部非裔女性主演院線喜劇片，目前在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)擁有96%的高評分。

然而，電影市場的整體本周表現疲軟，Comscore數據顯示，17日至19日的總票房不到8000萬元，是自1997年以來馬丁路德金恩紀念日假期最慘澹的票房成績之一。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「對於『其中一天』這樣的電影來說，這是很棒的周末成績。」

「獅子王：木法沙」以1150萬元的周末票房緊隨其後，位居第二，該片已上映第五周，全球票房累計5億8800萬元，甚至擊敗全新上映的「狼人」(Wolf Man)，該片上映首周票房為1060萬元，排名第三。

「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)票房為860萬元，排名第四；「鑽石大劫案：極盜戰」(Den of Thieves 2)票房660萬元，排名第五。

布拉迪科貝特(Brady Corbert)執導的215分鐘戰後史詩電影「粗獷派建築師」(The Brutalist)擴展至388個影廳播映，周末票房近200萬元，根據A24的消息，該片在多個70MM IMAX膠卷放映廳中的票銷售一空。

馬丁路德金恩紀念日假期周末在過去曾創下優秀的票房成績，德加拉貝迪安提到，2020年「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)上映首周三天的票房達6250萬元；2016年「美國狙擊手」(American Sniper)首周末上映票房為8930萬元。

德加拉貝迪安表示，今年電影要等2月上映的「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)、「柏靈頓：秘魯大冒險」(Paddington in Peru)提振，促進一波增長。

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