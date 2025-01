華郵影評 盤點2024年10大最佳電影 你看過幾部？

「他的三個女兒」講述感情不親的三姊妹照顧重病的父親。(取材自Instagram)

華盛頓郵報影評泰布爾(Ty Burr)盤點2024年十大最佳電影,泰布爾寫道,電影存在的本質是賦予觀影者希望,而電影數位革命的承諾,則是為了讓任何人都能負擔製作電影的費用,並讓每個人都能看到作品。

泰布爾認為,目前電影工作室及其企業集團仍掌握影視產業的關鍵鑰匙,但串流媒體和新冠疫情 ,讓影視產業對電影內容鬆手,讓影片內容更多樣,而觀眾面對真實世界不確定的未來,更嚮往懷舊的氛圍。

10. 挑戰者

運動浪漫愛情片「挑戰者」(Challengers)由義大利 導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)執導,講述女星千黛亞(Zendaya)在飾演的極具天賦前網球選手,周旋在麥克費斯(Michael Faist)和喬許歐康納(Josh O'Connor)飾演的男主角之間。

9. 喵的奇幻漂流

拉脫維亞動畫電影「喵的奇幻漂流」。(美聯社)

拉脫維亞動畫電影「喵的奇幻漂流」(Flow)講述,各種動物在末日之際,於充斥人類文明但杳無人煙的社會求生所面臨的挑戰與危險。

8. 跳痛之旅

「跳痛之旅」(A Real Pain)講述一對不熟的堂兄弟因奶奶過世而重逢,為紀念歷經納粹 大屠殺倖存的奶奶而赴波蘭參加導覽團,兩人在旅途中試圖重新親近彼此。

7. 夏日小行星

金馬影展官網介紹,「夏日小行星」(Janet Planet,又譯珍妮特的星球)講述敏感細膩的11歲女孩對世界滿懷疑問,在1991年的漫長夏日,她與母親在林中小屋度過一段靜謐又不凡的時光。

母親生命中的過客來了又走,女孩以清明又直覺的目光靜靜觀察,慧黠發問。女孩在與母親坦誠的對談間,重塑母親的樣貌,也搭起屬於自己的萬千世界。

6. 女兒們

紀錄片「女兒們」(Daughters)闡述在華盛頓特區監獄舉行的一場父女舞會,聚焦四名囚犯和他們的女兒。

5. 狸太怨

「狸太怨」(Hundreds of Beavers)以超低預算的「手作」精神,演繹復古風格的黑白布偶裝真人卡通動畫。

4. 世界末日又怎樣

「世界末日又怎樣」(Do Not Expect Too Much From the End of the World)講述工作忙碌製片助理的黑白人生,唯有抽空拍攝惡搞短片時,她的人生才是彩色的,粉絲就愛看她的直播。

3. 當殺手戀愛時

「當殺手戀愛時」(Hit Man)講述協助警方辦案的哲學教授不慎愛上殺手的兩段雙面人生故事。

2. 阿諾拉

「阿諾拉」(Anora)是一部關於性工作者的喜劇,全片在紐約和拉斯維加斯拍攝取景。

1. 他的三個女兒

「他的三個女兒」(His Three Daughters)講述感情不親的三姊妹回到狹窄的紐約公寓,照顧重病且時日無多的父親。