黛咪摩爾運勢全開 新科金球影后再入圍美國演員工會獎

黛咪摩爾藉肉體恐怖電影「懼裂」,在金球獎拿下音樂喜劇類最佳女主角獎。(美聯社)

2025美國演員工會獎(SAG Awards)公布入圍名單,安潔莉娜裘莉、妮可基嫚、蒂妲史雲頓、千黛亞全部都沒有入圍,但是拿下金球獎 喜劇類最佳女主角的黛咪摩兒,再度以「懼裂」順利入圍最佳女主角,有望再度拿下大獎,也更有機會入圍奧斯卡 。

美國演員工會獎被視為奧斯卡重要風向球,電影類由「魔法壞女巫」獲得5項提名成為大贏家,電視類的大贏家是「幕府將軍」,一共入圍5項大獎,才剛在金球獎獲得視帝和最佳男配角的真田廣之和淺野忠信,這一次則要一同角逐爭視帝。美國演員工會獎將於2月23日舉行,將由克莉絲汀貝爾擔綱主持。

2025美國演員工會獎(SAG Awards)入圍名單

電影類

最佳整體演出

巴布狄倫:搖滾詩人

艾諾拉

秘密會議

毒王女人夢

魔法壞女巫

最佳男主角

安德林布洛迪/粗獷派建築師

提摩西夏勒梅/巴布狄倫:搖滾詩人

丹尼爾克雷格/Queer

科爾曼多明戈/Sing Sing

雷夫范恩斯/秘密會議

最佳女主角

潘蜜拉安德森/The Last Showgirl

辛西婭艾利沃/魔法壞女巫

卡洛斯賈斯康/毒王女人夢

麥琪麥迪遜/艾諾拉

黛咪摩爾/懼裂

最佳男配角

喬納森拜利/魔法壞女巫

尤里鮑里索夫 /艾諾拉

基倫考克金/跳痛之旅

艾德華諾頓/巴布狄倫:搖滾詩人

傑瑞米史壯/狂人法則

最佳女配角

莫妮卡巴巴羅/巴布狄倫:搖滾詩人

潔美李寇蒂斯/The Last Showgirl

丹妮兒戴德維勒/鋼琴課

亞莉安娜/魔法壞女巫

柔伊莎達娜/《毒王女人夢》

最佳特技整體演出

死侍與金鋼狼

沙丘:第二部

特技玩家

神鬼戰士II

魔法壞女巫

電視類

戲劇類影集最佳整體演出

柏捷頓家族:名門韻事

The Day of the Jackal

頭號外交官

幕府將軍

外放特務組

日本影星真田廣之主演的「幕府將軍」先奪下金球獎視帝,又再度入圍美國演員工會獎。(美聯社)

喜劇類影集最佳整體演出

小學風雲

大熊餐廳

天后與草莓

破案三人行

誠實診療室

戲劇類影集最佳男演員

淺野忠信/幕府將軍

傑夫布里吉/亡命再劫

蓋瑞歐德曼/外放特務組

艾迪瑞德曼/The Day of the Jackal

真田廣之/幕府將軍

戲劇類影集最佳女演員

凱西貝茲/Matlock

尼古拉考夫蘭/柏捷頓家族:名門韻事

艾莉森珍妮/頭號外交官

凱莉羅素/頭號外交官

澤井杏奈/幕府將軍

最佳特技演員整體演出

黑袍糾察隊

異塵餘生

龍族前傳

企鵝人

幕府將軍