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黛咪摩爾運勢全開 新科金球影后再入圍美國演員工會獎

記者陳穎／即時報導
黛咪摩爾藉肉體恐怖電影「懼裂」，在金球獎拿下音樂喜劇類最佳女主角獎。（美聯社）
黛咪摩爾藉肉體恐怖電影「懼裂」，在金球獎拿下音樂喜劇類最佳女主角獎。（美聯社）

2025美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，安潔莉娜裘莉、妮可基嫚、蒂妲史雲頓、千黛亞全部都沒有入圍，但是拿下金球獎喜劇類最佳女主角的黛咪摩兒，再度以「懼裂」順利入圍最佳女主角，有望再度拿下大獎，也更有機會入圍奧斯卡

美國演員工會獎被視為奧斯卡重要風向球，電影類由「魔法壞女巫」獲得5項提名成為大贏家，電視類的大贏家是「幕府將軍」，一共入圍5項大獎，才剛在金球獎獲得視帝和最佳男配角的真田廣之和淺野忠信，這一次則要一同角逐爭視帝。美國演員工會獎將於2月23日舉行，將由克莉絲汀貝爾擔綱主持。

2025美國演員工會獎（SAG Awards）入圍名單

電影類

最佳整體演出

巴布狄倫：搖滾詩人

艾諾拉

秘密會議

毒王女人夢

魔法壞女巫

最佳男主角

安德林布洛迪／粗獷派建築師

提摩西夏勒梅／巴布狄倫：搖滾詩人

丹尼爾克雷格／Queer

科爾曼多明戈／Sing Sing

雷夫范恩斯／秘密會議

最佳女主角

潘蜜拉安德森／The Last Showgirl

辛西婭艾利沃／魔法壞女巫

卡洛斯賈斯康／毒王女人夢

麥琪麥迪遜／艾諾拉

黛咪摩爾／懼裂

最佳男配角

喬納森拜利／魔法壞女巫

尤里鮑里索夫 /艾諾拉

基倫考克金／跳痛之旅

艾德華諾頓／巴布狄倫：搖滾詩人

傑瑞米史壯／狂人法則

最佳女配角

莫妮卡巴巴羅／巴布狄倫：搖滾詩人

潔美李寇蒂斯/The Last Showgirl

丹妮兒戴德維勒／鋼琴課

亞莉安娜／魔法壞女巫

柔伊莎達娜／《毒王女人夢》

最佳特技整體演出

死侍與金鋼狼

沙丘：第二部

特技玩家

神鬼戰士II

魔法壞女巫

電視類

戲劇類影集最佳整體演出

柏捷頓家族：名門韻事

The Day of the Jackal

頭號外交官

幕府將軍

外放特務組

日本影星真田廣之主演的「幕府將軍」先奪下金球獎視帝，又再度入圍美國演員工會獎。（...
日本影星真田廣之主演的「幕府將軍」先奪下金球獎視帝，又再度入圍美國演員工會獎。（美聯社）

喜劇類影集最佳整體演出

小學風雲

大熊餐廳

天后與草莓

破案三人行

誠實診療室

戲劇類影集最佳男演員

淺野忠信／幕府將軍

傑夫布里吉／亡命再劫

蓋瑞歐德曼／外放特務組

艾迪瑞德曼／The Day of the Jackal

真田廣之／幕府將軍

戲劇類影集最佳女演員

凱西貝茲／Matlock

尼古拉考夫蘭／柏捷頓家族：名門韻事

艾莉森珍妮／頭號外交官

凱莉羅素／頭號外交官

澤井杏奈／幕府將軍

最佳特技演員整體演出

黑袍糾察隊

異塵餘生

龍族前傳

企鵝人

幕府將軍

金球獎 奧斯卡

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