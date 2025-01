三重唱又走1人 反戰歌手彼得雅若86歲辭世

反戰歌手彼得雅若在紐約辭世,享壽86歲。(美聯社)

1962年起風靡樂壇的彼得保羅瑪麗(Peter, Paul and Mary)三重唱又走1人,反戰歌手彼得雅若(Peter Yarrow)在紐約辭世,享壽86。瑪麗2009年病逝。

彼得會唱又會寫,三重唱名曲「魔龍帕夫」 (Puff the Magic Dragon)是他們合寫的作品。他女兒貝塔妮(Bethany)說,「我們無畏無懼的巨龍疲倦了,步入了他精采人生的最後篇章。世人皆知彼得雅若是受人景仰的民間活動家,這個傳奇背後的真人真事,一如其歌詞所顯示,他是慷慨、有創意、熱情、戲謔又智慧的人。」

彼得人生的最後四年罹患膀胱癌。他和保羅史杜基(Noel Paul Stookey)、瑪麗翠佛絲(Mary Travers)1961年結盟,在紐約格林威治村演唱出名以後,先後出版了六張全國排行前10名的唱片,兩張排名冠軍的專輯,獲得五項葛萊美 獎。

他們翻唱鮑伯狄倫的兩首名曲「Don't Think Twice, It's All Right」(別多想,沒事的) 和 「Blowin' in the Wind」(風中飄零),讓狄倫的作品登上全國排行榜前10名,掀起美國民謠的文藝復興浪潮。1963年民權運動大集結於華府 ,金恩博士發表「我有個美國夢」著名演說的場合,三人演唱狄倫的「風中飄零」, 為這場歷史性活動,留下音樂結合政治的不朽篇章。

1965年狄倫扣人心弦演唱的新港音樂祭上,彼得在台上台下都扮演重要角色。他擔任籌備委員,也是節目主持人。狄倫唱到欲罷不能的時候,彼得雅若請他按表接唱下一首歌,狄倫拿起彼得的吉他,演唱「It's All Over Now, Baby Blue」,這一幕,留存在2024年的狄倫傳記片「A Complete Unknown」當中。

三人曾分手八年,1978年為彼得在洛杉磯 籌辦的反核電音樂會再度結盟。瑪麗去世後,他和保羅仍同台演出。