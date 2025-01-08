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三重唱又走1人 反戰歌手彼得雅若86歲辭世

記者張聲肇／綜合報導
反戰歌手彼得雅若在紐約辭世，享壽86歲。(美聯社)
反戰歌手彼得雅若在紐約辭世，享壽86歲。(美聯社)

1962年起風靡樂壇的彼得保羅瑪麗(Peter, Paul and Mary)三重唱又走1人，反戰歌手彼得雅若（Peter Yarrow）在紐約辭世，享壽86。瑪麗2009年病逝。

彼得會唱又會寫，三重唱名曲「魔龍帕夫」 （Puff the Magic Dragon）是他們合寫的作品。他女兒貝塔妮（Bethany）說，「我們無畏無懼的巨龍疲倦了，步入了他精采人生的最後篇章。世人皆知彼得雅若是受人景仰的民間活動家，這個傳奇背後的真人真事，一如其歌詞所顯示，他是慷慨、有創意、熱情、戲謔又智慧的人。」

彼得人生的最後四年罹患膀胱癌。他和保羅史杜基（Noel Paul Stookey）、瑪麗翠佛絲（Mary Travers）1961年結盟，在紐約格林威治村演唱出名以後，先後出版了六張全國排行前10名的唱片，兩張排名冠軍的專輯，獲得五項葛萊美獎。

他們翻唱鮑伯狄倫的兩首名曲「Don't Think Twice, It's All Right」（別多想，沒事的） 和 「Blowin' in the Wind」（風中飄零），讓狄倫的作品登上全國排行榜前10名，掀起美國民謠的文藝復興浪潮。1963年民權運動大集結於華府，金恩博士發表「我有個美國夢」著名演說的場合，三人演唱狄倫的「風中飄零」， 為這場歷史性活動，留下音樂結合政治的不朽篇章。

1965年狄倫扣人心弦演唱的新港音樂祭上，彼得在台上台下都扮演重要角色。他擔任籌備委員，也是節目主持人。狄倫唱到欲罷不能的時候，彼得雅若請他按表接唱下一首歌，狄倫拿起彼得的吉他，演唱「It's All Over Now, Baby Blue」，這一幕，留存在2024年的狄倫傳記片「A Complete Unknown」當中。

三人曾分手八年，1978年為彼得在洛杉磯籌辦的反核電音樂會再度結盟。瑪麗去世後，他和保羅仍同台演出。

洛杉磯 葛萊美 華府

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