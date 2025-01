「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡

好萊塢女星奧布瑞普拉薩(右)與導演丈夫傑夫拜納(左)2017年出席洛杉磯電影節。(美聯社資料照片)

好萊塢 女星奧布瑞普拉薩(Aubrey Plaza)的導演丈夫傑夫拜納(Jeff Baena)3日被發現倒在洛杉磯 的家中身亡,享年47歲。拜納的作品多為獨立電影或黑色喜劇,代表作品有「修女哪有那麼色」(The Little Hours);他的妻子普拉薩因知名影集「公園與遊憩」(Parks and Recreation)成名,近期因演出影集「白蓮花大飯店」(The White Lotus)第二季、「阿嘉莎:無所不在」(Agatha All Along)大紅。

綜合媒體報導,當地執法人員接獲拜納的助理報案,於3日上午10時許到達現場時,確認拜納已身亡。目前拜納的死因尚不明,但知名八卦媒體「TMZ」稱他是自殺。

拜納曾與知名導演、編劇大衛歐羅素(David O. Russell)合作製作達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)主演的電影「心靈偵探社」(I Heart Huckabees)。他與普拉薩2011年開始交往,期間普拉薩曾主演他的導演處女作殭屍喜劇「殭屍哪有這麼正」(Life After Beth),兩人於2021年結婚。

普拉薩目前未公開回應此事,她原定5日將出席金球獎 (Golden Globe Awards)擔任頒獎人。