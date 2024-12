「捍衛戰士」阿湯哥獲頒海軍傑出公共服務獎 為海軍最高平民榮譽

美國海軍部長德爾托羅將海軍傑出公共服務獎頒給湯姆克魯斯。(美聯社)

好萊塢 巨星湯姆克魯斯 是全世界最出名的虛構「捍衛戰士Top Gun」,現在則成為一位真正獲勳的海軍英雄。美聯社報導,海軍17日將最高平民榮譽頒發給湯姆克魯斯,以表彰他憑藉「捍衛戰士」(Top Gun)等電影,「為海軍和陸戰隊做出了卓越貢獻」。

海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)在倫敦附近的朗克羅斯片場(Longcross Studio)所舉行的儀式上,將海軍傑出公共服務獎(Distinguished Public Service Award)頒給了一直在英國工作的湯姆克魯斯,包括獎章、授帶和證書。

今年62歲的湯姆克魯斯表示,他為獲得「非凡的認可」感到自豪,「我欽佩所有男女軍人,我知道,一生中,對我來說非常真切的事情是領導就是服務,我完全明白這一點。我在男女軍人看到了這一點」。

1986年上映的「捍衛戰士」不僅轟動一時,讓湯姆克魯斯成為一線大明星,更讓志願從軍人數激增,海軍甚至在電影院 設立招募攤位。2022年上映的續集「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)再度引發熱潮。

除了「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列,湯姆克魯斯也因演出電影「七月四日誕生」(Born on the Fourth of July)的陸戰隊退伍老兵,以及「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)的海軍軍法官而獲得讚揚。

海軍表示,湯姆克魯斯「讓公眾更理解我們訓練有素的人員以及身穿軍裝時所做出犧牲」,並指「捍衛戰士:獨行俠」影片為老觀眾帶來了懷舊之情,也讓年輕觀眾對海軍可提供的技能和機會更有興趣。