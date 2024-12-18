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「捍衛戰士」阿湯哥獲頒海軍傑出公共服務獎 為海軍最高平民榮譽

編譯周辰陽／綜合報導
美國海軍部長德爾托羅將海軍傑出公共服務獎頒給湯姆克魯斯。(美聯社)
美國海軍部長德爾托羅將海軍傑出公共服務獎頒給湯姆克魯斯。(美聯社)

好萊塢巨星湯姆克魯斯是全世界最出名的虛構「捍衛戰士Top Gun」，現在則成為一位真正獲勳的海軍英雄。美聯社報導，海軍17日將最高平民榮譽頒發給湯姆克魯斯，以表彰他憑藉「捍衛戰士」(Top Gun)等電影，「為海軍和陸戰隊做出了卓越貢獻」。

海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)在倫敦附近的朗克羅斯片場(Longcross Studio)所舉行的儀式上，將海軍傑出公共服務獎(Distinguished Public Service Award)頒給了一直在英國工作的湯姆克魯斯，包括獎章、授帶和證書。

今年62歲的湯姆克魯斯表示，他為獲得「非凡的認可」感到自豪，「我欽佩所有男女軍人，我知道，一生中，對我來說非常真切的事情是領導就是服務，我完全明白這一點。我在男女軍人看到了這一點」。

1986年上映的「捍衛戰士」不僅轟動一時，讓湯姆克魯斯成為一線大明星，更讓志願從軍人數激增，海軍甚至在電影院設立招募攤位。2022年上映的續集「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun： Maverick)再度引發熱潮。

除了「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列，湯姆克魯斯也因演出電影「七月四日誕生」(Born on the Fourth of July)的陸戰隊退伍老兵，以及「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)的海軍軍法官而獲得讚揚。

海軍表示，湯姆克魯斯「讓公眾更理解我們訓練有素的人員以及身穿軍裝時所做出犧牲」，並指「捍衛戰士：獨行俠」影片為老觀眾帶來了懷舊之情，也讓年輕觀眾對海軍可提供的技能和機會更有興趣。

湯姆克魯斯 電影院 好萊塢

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