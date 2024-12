「甜茶」化身搖滾詩人巴布狄倫 本尊「用這段話」稱讚他

提摩西夏勒梅獲巴布狄倫本人認可。(取材自IMD)

好萊塢 新生代男神「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)在傳記電影「巴布狄倫:搖滾詩人」(A Complete Unknown)出演傳奇歌手巴布狄倫(Bob Dylan),詮釋這位知名音樂人年輕時期的故事。

巴布狄倫本人在X平台分享對這部傳記電影的期待與興奮,表示對提摩西夏勒梅的演出有信心。

他的貼文寫到:「有一部關於我的電影即將上映,叫『A Complete Unknown』(多好的名字!)」

「提摩西夏勒梅擔任主角,他是位出色的演員,所以我肯定他演出我的身分能完全讓人信服。或者說是年輕時的我,或者是其他樣貌的我。」

這一貼文讓提摩西夏勒梅受寵若驚,5日他在X平台表示:「我很感激。謝謝你巴布。」

「巴布狄倫:搖滾詩人」改編自沃爾德(Elijah Wald) 2015年出版的書「Dylan Goes Electric!: Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties」,巴布狄倫在他的X貼文稱讚該本書是對1960年代早期事件的極佳重現,這些事件後發生新港(Newport)民謠音樂節插電演出的爭議。

巴布狄倫建議歌迷在看過電影後讀讀這本書。

1965年巴布狄倫在新港民謠音樂節(Newport Folk Festival)首度以電子樂器演出,這場表演受到歌迷和評論家的批評,責罵巴布狄倫偏離他的民謠風情歌曲,還與搖滾樂團一同演出。