我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

川普出席聖母院重建開幕 重返世界舞台

裘德洛吐露真言 最愛「星際大戰」裡的髒話台詞

記者陳建嘉／綜合報導
裘德洛回想「星際大戰」系列的關鍵髒話，突然笑場。（圖／迪士尼提供）
裘德洛回想「星際大戰」系列的關鍵髒話，突然笑場。（圖／迪士尼提供）

英國男星裘德洛（Jude Law）主演星戰影集「星際大戰：骨幹小隊」（Star Wars: Skeleton Crew），日昨接受本報系聯合報專訪時，自曝從小就是「星際大戰」的粉絲，但被問最愛的電影台詞，竟是不堪入耳的「罵人粗話」，「有一句台詞叫做E Chu Ta，但從來沒解釋是什麼意思，只知道是粗話」。

裘德洛提到該段台詞出現在「星際大戰：帝國大反擊」（Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back），「有段是某個機器人對C3PO講了這句話，C3PO立刻生氣回罵，說這也太粗魯了，但那到底是什麼意思呢？很好笑，從來都沒人知道」，裘德洛強調自己是星戰迷，「小時候第一次看我就嚇到了，那真的是我有史以來看過最壯觀盛大的場面，音樂、視覺特效以及故事敘述都是頂級」。

裘德洛在「星際大戰：骨幹小隊」中，要與四個小孩並肩作戰展開星際大冒險。（圖／迪士...
裘德洛在「星際大戰：骨幹小隊」中，要與四個小孩並肩作戰展開星際大冒險。（圖／迪士尼提供）

至於最愛的戲，裘德洛說絕對就是看到「黑武士」達斯維達向男主角路克告白「我是你爸爸」那一段，深深撼動了他，「我對此無比驚訝，也很感動」。

裘德洛總共有七個小孩，受訪時笑稱自己是孩子王，更提及不只自己喜歡「星際大戰」（Star Wars），小孩們也都很喜歡，這次能夠與四位童星一同並肩作戰，在宇宙中展開冒險是很過癮的事，。

演過「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列的年輕版鄧不利多校長，也演過「驚奇隊長」（Captain Marvel）的大反派「楊羅格」（Yon-Rogg），這次主演「星際大戰：骨幹小隊」，裘德洛被問與比起那兩大系列，「星際大戰」最不一樣的地方在哪？他露出招牌微笑，並說奇幻魔法的世界、超級英雄以及星際大戰當然都很棒，「場景規模的不一樣吧，不過能與這麼多特效角色一起拍戲，真的超酷，超令人興奮的」。

上一則

柏原崇悼中山美穗 揭當年為想見她才試鏡「情書」

下一則

趙麗穎護造型師嗆粉「嘰歪」 被轟沒文化掀脫粉潮

延伸閱讀

裘德洛自爆星戰對粗話印象深 最愛「我是你爸爸」

裘德洛自爆星戰對粗話印象深 最愛「我是你爸爸」
鹿晗微醺開直播 嗆黑粉比中指、說髒話 粉絲錯愕

鹿晗微醺開直播 嗆黑粉比中指、說髒話 粉絲錯愕
封面故事／迎接聖誕佳節 樂高日曆陪親子一起倒數

封面故事／迎接聖誕佳節 樂高日曆陪親子一起倒數
打翻醋醰？蔣友青粗口辱妻 搭公車英文飆髒話乘客側目

打翻醋醰？蔣友青粗口辱妻 搭公車英文飆髒話乘客側目

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元