裘德洛吐露真言 最愛「星際大戰」裡的髒話台詞

裘德洛回想「星際大戰」系列的關鍵髒話,突然笑場。(圖/迪士尼提供)

英國男星裘德洛(Jude Law)主演星戰影集「星際大戰:骨幹小隊」(Star Wars: Skeleton Crew),日昨接受本報系聯合報專訪時,自曝從小就是「星際大戰」的粉絲,但被問最愛的電影台詞,竟是不堪入耳的「罵人粗話」,「有一句台詞叫做E Chu Ta,但從來沒解釋是什麼意思,只知道是粗話」。

裘德洛提到該段台詞出現在「星際大戰:帝國大反擊」(Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back),「有段是某個機器人對C3PO講了這句話,C3PO立刻生氣回罵,說這也太粗魯了,但那到底是什麼意思呢?很好笑,從來都沒人知道」,裘德洛強調自己是星戰迷,「小時候第一次看我就嚇到了,那真的是我有史以來看過最壯觀盛大的場面,音樂、視覺特效以及故事敘述都是頂級」。

裘德洛在「星際大戰:骨幹小隊」中,要與四個小孩並肩作戰展開星際大冒險。(圖/迪士尼提供)

至於最愛的戲,裘德洛說絕對就是看到「黑武士」達斯維達向男主角路克告白「我是你爸爸」那一段,深深撼動了他,「我對此無比驚訝,也很感動」。

裘德洛總共有七個小孩,受訪時笑稱自己是孩子王,更提及不只自己喜歡「星際大戰」(Star Wars),小孩們也都很喜歡,這次能夠與四位童星一同並肩作戰,在宇宙中展開冒險是很過癮的事,。

演過「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列的年輕版鄧不利多校長,也演過「驚奇隊長」(Captain Marvel)的大反派「楊羅格」(Yon-Rogg),這次主演「星際大戰:骨幹小隊」,裘德洛被問與比起那兩大系列,「星際大戰」最不一樣的地方在哪?他露出招牌微笑,並說奇幻魔法的世界、超級英雄以及星際大戰當然都很棒,「場景規模的不一樣吧,不過能與這麼多特效角色一起拍戲,真的超酷,超令人興奮的」。