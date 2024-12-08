裘德洛吐露真言 最愛「星際大戰」裡的髒話台詞

裘德洛回想「星際大戰」系列的關鍵髒話，突然笑場。（圖／迪士尼提供）

英國男星裘德洛（Jude Law）主演星戰影集「星際大戰：骨幹小隊」（Star Wars: Skeleton Crew），日昨接受本報系聯合報專訪時，自曝從小就是「星際大戰」的粉絲，但被問最愛的電影台詞，竟是不堪入耳的「罵人粗話」，「有一句台詞叫做E Chu Ta，但從來沒解釋是什麼意思，只知道是粗話」。

裘德洛提到該段台詞出現在「星際大戰：帝國大反擊」（Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back），「有段是某個機器人對C3PO講了這句話，C3PO立刻生氣回罵，說這也太粗魯了，但那到底是什麼意思呢？很好笑，從來都沒人知道」，裘德洛強調自己是星戰迷，「小時候第一次看我就嚇到了，那真的是我有史以來看過最壯觀盛大的場面，音樂、視覺特效以及故事敘述都是頂級」。

裘德洛在「星際大戰：骨幹小隊」中，要與四個小孩並肩作戰展開星際大冒險。（圖／迪士尼提供）

至於最愛的戲，裘德洛說絕對就是看到「黑武士」達斯維達向男主角路克告白「我是你爸爸」那一段，深深撼動了他，「我對此無比驚訝，也很感動」。

裘德洛總共有七個小孩，受訪時笑稱自己是孩子王，更提及不只自己喜歡「星際大戰」（Star Wars），小孩們也都很喜歡，這次能夠與四位童星一同並肩作戰，在宇宙中展開冒險是很過癮的事，。

演過「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列的年輕版鄧不利多校長，也演過「驚奇隊長」（Captain Marvel）的大反派「楊羅格」（Yon-Rogg），這次主演「星際大戰：骨幹小隊」，裘德洛被問與比起那兩大系列，「星際大戰」最不一樣的地方在哪？他露出招牌微笑，並說奇幻魔法的世界、超級英雄以及星際大戰當然都很棒，「場景規模的不一樣吧，不過能與這麼多特效角色一起拍戲，真的超酷，超令人興奮的」。