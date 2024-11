受不了川普 「慾望師奶」朗格莉亞 將舉家搬離美國

朗格莉亞愈來愈覺得美國是一個「可怕的地方」,因此選擇移居海外生活。(路透資料照片)

曾主演影集「慾望師奶」(Desperate Housewives)的好萊塢 女星伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)已經選擇移居海外生活,她在雜誌「美麗佳人」(Marie Claire)日前公開的訪問中透露,她和丈夫巴斯頓、6歲的兒子現在不再以洛杉磯為家。

多年來伊娃朗格莉亞一家主要居住在好萊塢外,現在他們分別到西班牙和墨西哥 定居。

朗格莉亞表示,她愈來愈覺得美國是一個「可怕的地方」,她認為在總統大選結果出爐後,這一情況將會持續。

她承認她有「特權」能夠為自己和家人提供逃離到國外的機會。

朗格莉亞說:「我可以逃離到某處去。大部分的美國人沒有這麼幸運,他們將被困在這個反烏托邦的國家,我為他們感到焦慮和悲傷。」

今年夏季朗格莉亞花時間幫助賀錦麗的競選活動,努力爭取拉丁裔選民的支持。

她談到與民主黨的合作時說:「我希望我們的奮鬥持續下去。」

甚至在疫情以前,在德州 出生長大的朗格莉亞就表示她覺得美國正在改變,但主要的原因是她想要重新開始生活,「這就只是覺得,我人生的這個篇章現在已經結束了」。

她最近主演的影集有「女人領地」(Land of Women),並出演六集「破案三人行」(Only Murders in the Building)。