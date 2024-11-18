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受不了川普 「慾望師奶」朗格莉亞 將舉家搬離美國

編譯徐薏茹／綜合報導
朗格莉亞愈來愈覺得美國是一個「可怕的地方」，因此選擇移居海外生活。（路透資料照片）
朗格莉亞愈來愈覺得美國是一個「可怕的地方」，因此選擇移居海外生活。（路透資料照片）

曾主演影集「慾望師奶」(Desperate Housewives)的好萊塢女星伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)已經選擇移居海外生活，她在雜誌「美麗佳人」(Marie Claire)日前公開的訪問中透露，她和丈夫巴斯頓、6歲的兒子現在不再以洛杉磯為家。

多年來伊娃朗格莉亞一家主要居住在好萊塢外，現在他們分別到西班牙和墨西哥定居。

朗格莉亞表示，她愈來愈覺得美國是一個「可怕的地方」，她認為在總統大選結果出爐後，這一情況將會持續。

她承認她有「特權」能夠為自己和家人提供逃離到國外的機會。

朗格莉亞說：「我可以逃離到某處去。大部分的美國人沒有這麼幸運，他們將被困在這個反烏托邦的國家，我為他們感到焦慮和悲傷。」

今年夏季朗格莉亞花時間幫助賀錦麗的競選活動，努力爭取拉丁裔選民的支持。

她談到與民主黨的合作時說：「我希望我們的奮鬥持續下去。」

甚至在疫情以前，在德州出生長大的朗格莉亞就表示她覺得美國正在改變，但主要的原因是她想要重新開始生活，「這就只是覺得，我人生的這個篇章現在已經結束了」。

她最近主演的影集有「女人領地」(Land of Women)，並出演六集「破案三人行」(Only Murders in the Building)。

好萊塢 墨西哥 德州

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