62歲楊紫瓊變身金髮夢露 被讚美出新高度

楊紫瓊首度以金髮亮相,被讚回春好看。(歐新社)

62歲首位亞裔 奧斯卡影后楊紫瓊 ,現身亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)主演的歌舞奇幻電影「魔法壞女巫」(Wicked)的洛杉磯首映會。楊紫瓊模仿了瑪麗蓮夢露,首度以金髮亮相,和她過去招牌中長黑髮完全不同,被指超級回春,完全變了一個人,美出新高度。

楊紫瓊前年底憑電影「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)再創事業高峰,去年底嫁給交往多年大她16歲的法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt),兩人今年6月還在巴黎慶祝相戀20周年紀念日,愛情、事業兩得意,也讓影后愈來愈美麗。

楊紫瓊身穿閃亮的黑色Balenciaga禮服出席「魔法壞女巫」首映會,長裙襬顯得她的腰更纖細,搭配上金髮整個人顯得更有氣勢,就像是紅毯女王。

據悉,該片由知名台灣裔美國導演「瘋狂亞洲富豪」朱浩偉執導,講述了「綠野仙蹤」童話故事中女巫的起源故事,是該系列的第一章。這部電影揭示了好萊塢傳奇電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)和經典童話故事中女巫不為人知的故事。楊紫瓊在片中飾演希茲大學的校長莫里貝爾夫人。