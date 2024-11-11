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62歲楊紫瓊變身金髮夢露 被讚美出新高度

記者陳穎／綜合報導
楊紫瓊首度以金髮亮相，被讚回春好看。（歐新社）
楊紫瓊首度以金髮亮相，被讚回春好看。（歐新社）

62歲首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊，現身亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）主演的歌舞奇幻電影「魔法壞女巫」（Wicked）的洛杉磯首映會。楊紫瓊模仿了瑪麗蓮夢露，首度以金髮亮相，和她過去招牌中長黑髮完全不同，被指超級回春，完全變了一個人，美出新高度。

楊紫瓊前年底憑電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）再創事業高峰，去年底嫁給交往多年大她16歲的法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt），兩人今年6月還在巴黎慶祝相戀20周年紀念日，愛情、事業兩得意，也讓影后愈來愈美麗。

楊紫瓊身穿閃亮的黑色Balenciaga禮服出席「魔法壞女巫」首映會，長裙襬顯得她的腰更纖細，搭配上金髮整個人顯得更有氣勢，就像是紅毯女王。

據悉，該片由知名台灣裔美國導演「瘋狂亞洲富豪」朱浩偉執導，講述了「綠野仙蹤」童話故事中女巫的起源故事，是該系列的第一章。這部電影揭示了好萊塢傳奇電影「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）和經典童話故事中女巫不為人知的故事。楊紫瓊在片中飾演希茲大學的校長莫里貝爾夫人。

楊紫瓊 媽的多重宇宙 亞裔

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