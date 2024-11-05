我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

「四海一家」傳唱全球 音樂教父昆西瓊斯91歲辭世

娛樂新聞組／綜合報導
昆西瓊斯被「時代雜誌」選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。（美聯社）
昆西瓊斯被「時代雜誌」選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。（美聯社）

美國傳奇音樂人昆西瓊斯（Quincy Delight Jones Jr.）3日逝世，享耆壽91歲。他生前多才多藝，身兼音樂及影視製作人、作曲家、作詞家和編曲家，堪稱全方位音樂教父。他曾與諸多巨星合作，包括製作麥可傑克森的「顫慄」（Thriller）專輯。

美聯社報導，昆西瓊斯的公關羅賓森（Arnold Robinson）表示，昆西瓊斯當晚在他位於洛杉磯市貝艾爾區（Bel Air Section）的家中過世，臨終時家人隨侍在側。

昆西瓊斯是多才多藝的音樂巨匠，留下巨大成就，包括製作流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）的傳奇性專輯「顫慄」，全球銷售估達7000萬張，迄今仍是史上最暢銷專輯。

此外，昆西瓊斯也譜寫許多得獎的影視配樂，並與流行樂壇傳奇人物法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、靈魂樂先驅雷查爾斯（Ray Charles）及數百名其他演唱藝人合作。

昆西瓊斯於1933年在芝加哥出生，他的父親為黑白混血，祖父為威爾斯奴隸主，祖母為黑奴，他的母親家族也是奴隸主後裔。

童年時，他在家中透過隔著牆壁聆聽鄰居彈奏鋼琴，以及母親的歌聲，開始接觸音樂。14歲時，他曾與時年16歲的美國靈魂音樂家雷查爾斯（Ray Charles），在西雅圖俱樂部組團玩音樂。

1956年，昆西瓊斯曾在紐約打工，為時年21歲「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的樂團電視演出吹奏小號。

1985年，昆西瓊斯為慈善活動「美國援非」（USA for Africa）歌曲「四海一家」（We Are the World）擔任製作人，而登上國際頭條，這首單曲致力於非洲饑荒救濟，由麥可傑克森與萊諾李奇（Lionel Richie）共同譜寫，並且引領眾多歌星聯合演唱。

昆西瓊斯的音樂生涯橫跨逾75個年頭，榮獲28座葛萊美獎（Grammy Awards），並被「時代雜誌」（Time）選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。

昆西瓊斯生前獲得無數獎項和榮譽，包括2001年「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）、2010年從時任美國總統歐巴馬手中領取「國家藝術獎章」（National Medal of Arts），並於2013年入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。

洛杉磯 葛萊美 歐巴馬

上一則

背德專業戶？王星越劇中專奪人妻 張晚意就愛「妹妹」

下一則

趙露思揪團挺劇鬧笑話…珠簾玉幕變「珠簾玉米」

延伸閱讀

加州影視稅務抵免擴大 每年將增至7.5億

加州影視稅務抵免擴大 每年將增至7.5億
陸新銳導演盧鋅浩看好AI影視商機

陸新銳導演盧鋅浩看好AI影視商機
傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」

傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」
大谷首公開講英文 粉絲稱讚

大谷首公開講英文 粉絲稱讚

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百