「四海一家」傳唱全球 音樂教父昆西瓊斯91歲辭世

昆西瓊斯被「時代雜誌」選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。(美聯社)

美國傳奇音樂人昆西瓊斯(Quincy Delight Jones Jr.)3日逝世,享耆壽91歲。他生前多才多藝,身兼音樂及影視製作人、作曲家、作詞家和編曲家,堪稱全方位音樂教父。他曾與諸多巨星合作,包括製作麥可傑克森的「顫慄」(Thriller)專輯。

美聯社報導,昆西瓊斯的公關羅賓森(Arnold Robinson)表示,昆西瓊斯當晚在他位於洛杉磯 市貝艾爾區(Bel Air Section)的家中過世,臨終時家人隨侍在側。

昆西瓊斯是多才多藝的音樂巨匠,留下巨大成就,包括製作流行音樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)的傳奇性專輯「顫慄」,全球銷售估達7000萬張,迄今仍是史上最暢銷專輯。

此外,昆西瓊斯也譜寫許多得獎的影視配樂,並與流行樂壇傳奇人物法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、靈魂樂先驅雷查爾斯(Ray Charles)及數百名其他演唱藝人合作。

昆西瓊斯於1933年在芝加哥出生,他的父親為黑白混血,祖父為威爾斯奴隸主,祖母為黑奴,他的母親家族也是奴隸主後裔。

童年時,他在家中透過隔著牆壁聆聽鄰居彈奏鋼琴,以及母親的歌聲,開始接觸音樂。14歲時,他曾與時年16歲的美國靈魂音樂家雷查爾斯(Ray Charles),在西雅圖俱樂部組團玩音樂。

1956年,昆西瓊斯曾在紐約打工,為時年21歲「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的樂團電視演出吹奏小號。

1985年,昆西瓊斯為慈善活動「美國援非」(USA for Africa)歌曲「四海一家」(We Are the World)擔任製作人,而登上國際頭條,這首單曲致力於非洲饑荒救濟,由麥可傑克森與萊諾李奇(Lionel Richie)共同譜寫,並且引領眾多歌星聯合演唱。

昆西瓊斯的音樂生涯橫跨逾75個年頭,榮獲28座葛萊美 獎(Grammy Awards),並被「時代雜誌」(Time)選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。

昆西瓊斯生前獲得無數獎項和榮譽,包括2001年「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)、2010年從時任美國總統歐巴馬 手中領取「國家藝術獎章」(National Medal of Arts),並於2013年入選搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)。