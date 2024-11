觀影說劇／巨石強森攜手美國隊長 援救被擄聖誕老人

巨石強森(左)、克里斯伊凡在「紅色一號」攜手出擊,找回聖誕老人。(圖/華納兄弟提供)

巨石強森 (Dwayne Johnson)、克里斯伊凡(Chris Evans)以及劉玉玲主演奇幻動作喜劇「紅色一號」(Red One)即將上映,主要演員群與導演傑克卡斯丹(Jake Kasdan)、製片克里斯摩根(Chris Morgan)在柏林舉辦視訊記者會,電影以「聖誕節 」為核心,眾多主角也講述自己的聖誕節回憶,巨石強森感性表示父親因為工作的關係時常不在家,自己也常會在節慶中工作,「對我們來說,只要全家人在一起,那就是最重要的」。

巨石強森的父親是知名摔角選手,往往在外比賽未能回家,「讓家人團聚,是我們最重要的家庭傳統,很多時候我父親總是在外,並不常在家過聖誕節,而我們的職業也常在假期中工作,所以對我來說,全家人能聚在一起就是最重要的」,更搞笑補充:「但我當然想要聖誕樹下的禮物,我要他X的超棒禮物,快給我。」

「美國隊長」(Captain America)克里斯伊凡則說自己家中有三個兄弟姊妹,因為年紀相近,所以彼此都很親密,「每逢到了平安夜,我們會討論要去誰的房間睡,然後打開舊電視看老電影」,更溫馨表示雖然想要入睡,但其實都會興奮到睡不著覺。

「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)劉玉玲多年前曾透過代理孕母生下一子,她提到原生家庭不會過聖誕節,「但當我有了兒子之後,意識到可以創作自己的家庭傳統」,更開心表示會帶兒子在聖誕節時去帝國大廈,或是去看舞台劇 ,「當他對我說,記得去年有去了帝國大廈,讓我覺得這一切都實在太棒了」。

電影敘述JK西蒙斯(J.K. Simmons)飾演的聖誕老人遭綁架,巨石飾演的北極特區頭號指揮官,找上克里斯飾演的全球頂尖賞金獵人一同展開救援任務,除了有奇幻的神話世界設定、精采刺激的動作戲以及逗趣的喜劇橋段。被問到如何在動作片、佳節喜劇片當中找到平衡,克里斯伊凡則開心表示幸好他不用獨自弄清楚這點,「我們有一整個團隊在思考如何拍出最棒的動作喜劇」,更說這些耳熟能詳的聖誕節傳說,一開始就是陪伴大家長大的故事,「而且很多神話都有冒險元素,這其實並不難想」,巨石強森則大力強調「紅色一號」不僅有聖誕節元素,也絕對是同類型電影當中,具備最多大型特技動作場面的娛樂佳作。

導演傑克卡斯丹曾與巨石強森合作「野蠻遊戲:瘋狂叢林」(Jumanji: Welcome to the Jungle)、「野蠻遊戲:全面晉級」(Jumanji: The Next Level),相較於先前電影,他說這一回要求演員盡量進行難度極高的美術化妝,盡量不要運用CG特效,「我想要讓演員盡情表演,讓他們在電影裡好好玩樂」,更開心表示自己最喜歡的電影是「羊男的迷宮」(Pan's Labyrinth),自然也希望能效法那部電影,盡量讓演員上妝演出,他也與製片克里斯摩根搞笑提到,應該沒有觀眾會想到向來嚴肅的JK西蒙斯可以扮演「聖誕老人」,「但是JK西蒙斯真的非常有親和力」。