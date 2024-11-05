觀影說劇／巨石強森攜手美國隊長 援救被擄聖誕老人

巨石強森(左)、克里斯伊凡在「紅色一號」攜手出擊，找回聖誕老人。（圖／華納兄弟提供）

巨石強森 （Dwayne Johnson）、克里斯伊凡（Chris Evans）以及劉玉玲主演奇幻動作喜劇「紅色一號」（Red One）即將上映，主要演員群與導演傑克卡斯丹（Jake Kasdan）、製片克里斯摩根（Chris Morgan）在柏林舉辦視訊記者會，電影以「聖誕節 」為核心，眾多主角也講述自己的聖誕節回憶，巨石強森感性表示父親因為工作的關係時常不在家，自己也常會在節慶中工作，「對我們來說，只要全家人在一起，那就是最重要的」。

巨石強森的父親是知名摔角選手，往往在外比賽未能回家，「讓家人團聚，是我們最重要的家庭傳統，很多時候我父親總是在外，並不常在家過聖誕節，而我們的職業也常在假期中工作，所以對我來說，全家人能聚在一起就是最重要的」，更搞笑補充：「但我當然想要聖誕樹下的禮物，我要他X的超棒禮物，快給我。」

「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡則說自己家中有三個兄弟姊妹，因為年紀相近，所以彼此都很親密，「每逢到了平安夜，我們會討論要去誰的房間睡，然後打開舊電視看老電影」，更溫馨表示雖然想要入睡，但其實都會興奮到睡不著覺。

「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）劉玉玲多年前曾透過代理孕母生下一子，她提到原生家庭不會過聖誕節，「但當我有了兒子之後，意識到可以創作自己的家庭傳統」，更開心表示會帶兒子在聖誕節時去帝國大廈，或是去看舞台劇 ，「當他對我說，記得去年有去了帝國大廈，讓我覺得這一切都實在太棒了」。

電影敘述JK西蒙斯（J.K. Simmons）飾演的聖誕老人遭綁架，巨石飾演的北極特區頭號指揮官，找上克里斯飾演的全球頂尖賞金獵人一同展開救援任務，除了有奇幻的神話世界設定、精采刺激的動作戲以及逗趣的喜劇橋段。被問到如何在動作片、佳節喜劇片當中找到平衡，克里斯伊凡則開心表示幸好他不用獨自弄清楚這點，「我們有一整個團隊在思考如何拍出最棒的動作喜劇」，更說這些耳熟能詳的聖誕節傳說，一開始就是陪伴大家長大的故事，「而且很多神話都有冒險元素，這其實並不難想」，巨石強森則大力強調「紅色一號」不僅有聖誕節元素，也絕對是同類型電影當中，具備最多大型特技動作場面的娛樂佳作。

導演傑克卡斯丹曾與巨石強森合作「野蠻遊戲：瘋狂叢林」（Jumanji: Welcome to the Jungle）、「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level），相較於先前電影，他說這一回要求演員盡量進行難度極高的美術化妝，盡量不要運用CG特效，「我想要讓演員盡情表演，讓他們在電影裡好好玩樂」，更開心表示自己最喜歡的電影是「羊男的迷宮」（Pan's Labyrinth），自然也希望能效法那部電影，盡量讓演員上妝演出，他也與製片克里斯摩根搞笑提到，應該沒有觀眾會想到向來嚴肅的JK西蒙斯可以扮演「聖誕老人」，「但是JK西蒙斯真的非常有親和力」。