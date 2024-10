「新科學怪人」女演員特瑞加爾 79歲罹罕病辭世

患有多發性硬化症的女演員特瑞加爾,生前在籌款活動中發表講話。(路透)

奧斯卡 提名女演員特瑞加爾(Teri Garr)以「新科學怪人」(Young Frankenstein)、「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind)、「窈窕淑男」(Tootsie)等經典電影中的演出而聞名,她的公關人員兼好友海蒂·謝弗(Heidi Schaeffer)表示,特瑞加爾29日因罕病多發性硬化症引起的併發症 於洛杉磯辭世,享壽79歲。

特瑞加爾曾在2005年的自傳「Speedbumps: Flooring It Through Hollywood」中公開自己罹患多發性硬化症的經歷。

在40多年的銀幕生涯中,她以獨特的螢幕形象和機智的表演而受到觀眾喜愛,她是情境喜劇和深夜脫口秀的熟面孔,常上的節目包括強尼卡森(Johnny Carson)主持時期的「今夜秀」(The Tonight Show)。

特瑞加爾曾是一名芭蕾舞者,其好萊塢生涯初期在「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)主演的六部音樂劇中擔任舞者。

1970年代早期,特瑞加爾開始演出更重要的角色,並與一些頂尖的電影製作人合作。

1974年對她來說是關鍵的一年,她在名導法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)的「對話」(The Conversation)中演出配角,並且在邁爾布魯克斯(Mel Brooks)的「新科學怪人」中演出有德國 口音的助理Inga。

邁爾布魯克斯在X平台發文向特瑞加爾致敬:「她非常有才華,非常風趣。她的幽默和活力讓新科學怪人的片場成為歡樂的工作場所,她的『德國』口音讓我們開懷大笑!大家會非常想念她。」

2002年10月特瑞加爾在全國電視台公開自己罹患多發性硬化症的消息,之後她成為提升大眾對此疾病認識的重要倡導人,更走遍全國,與醫師和病患分享她的經歷。

特瑞加爾於2011年息影,但她的表演仍持續在喜劇界產生影響,激勵年輕一代的女性喜劇演員。