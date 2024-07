「死侍與金鋼狼」大紅 年輕版「X教授」想回歸？

詹姆斯麥艾維曾在「X戰警」系列飾演年輕版「X教授」。(取材自X平台)

詹姆斯麥艾維(James McAvoy)曾在「X戰警」(X-Men)系列飾演年輕版「X教授」,無論在「X戰警:第一戰」(X-Men: First Class)或是「X戰警:未來昔日」(X-Men: Days of Future Past)都有精采表現,最近他在聖地牙哥 漫畫展宣傳驚悚新片「邪惡勿語」(Speak No Evil),一改昔日優雅小生形象,化身性格古怪的神祕男子,隨著「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)大紅,外媒「Screen Rant」也問他心情,是否有意回歸,他也大方承認如果劇本好,當然願意回歸,「相反地,如果劇本很糟糕,我也並非一定要答應演出」。

詹姆斯提到他當然清楚「死侍與金鋼狼」本集反派是「王冠」(The Crown)女星艾瑪柯林(Emma Corrin)飾演的「卡珊德拉諾瓦」,同時也是「X教授」的妹妹,「我覺得艾瑪柯林就像我被用AI 畫出來的樣子,當我看到有些人在網路上製作我的AI畫像,看起來有點像那部電影裡的艾瑪柯林」,至於是否願意再演,他則笑稱身為演員什麼都要挑戰,「我是否要回去扮演一個已扮演過的角色?我想成為全新的、不同的詮釋以及新探索的版本,唯一能讓我接受的就是劇本好不好、角色有不有趣」,但他也表示一切都是假設問題。

詹姆斯也稱讚萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼(Hugh Jackman)都在努力拍攝,他也曾在「死侍2」(Deadpool 2)、「X戰警:未來昔日」與兩人都合作過,「我覺得他們都在努力前進,他們在做全新的事情,而他們會做得愈來愈好」,他也直言「自己從不會對任何事情說不,但如果給他的劇本很糟糕,他也永遠不會對某件事說『是』」。