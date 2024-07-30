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「死侍與金鋼狼」大紅 年輕版「X教授」想回歸？

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯麥艾維曾在「X戰警」系列飾演年輕版「X教授」。（取材自X平台）
詹姆斯麥艾維曾在「X戰警」系列飾演年輕版「X教授」。（取材自X平台）

詹姆斯麥艾維（James McAvoy）曾在「X戰警」（X-Men）系列飾演年輕版「X教授」，無論在「X戰警：第一戰」（X-Men: First Class）或是「X戰警：未來昔日」（X-Men: Days of Future Past）都有精采表現，最近他在聖地牙哥漫畫展宣傳驚悚新片「邪惡勿語」（Speak No Evil），一改昔日優雅小生形象，化身性格古怪的神祕男子，隨著「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）大紅，外媒「Screen Rant」也問他心情，是否有意回歸，他也大方承認如果劇本好，當然願意回歸，「相反地，如果劇本很糟糕，我也並非一定要答應演出」。

詹姆斯提到他當然清楚「死侍與金鋼狼」本集反派是「王冠」（The Crown）女星艾瑪柯林（Emma Corrin）飾演的「卡珊德拉諾瓦」，同時也是「X教授」的妹妹，「我覺得艾瑪柯林就像我被用AI畫出來的樣子，當我看到有些人在網路上製作我的AI畫像，看起來有點像那部電影裡的艾瑪柯林」，至於是否願意再演，他則笑稱身為演員什麼都要挑戰，「我是否要回去扮演一個已扮演過的角色？我想成為全新的、不同的詮釋以及新探索的版本，唯一能讓我接受的就是劇本好不好、角色有不有趣」，但他也表示一切都是假設問題。

詹姆斯也稱讚萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）都在努力拍攝，他也曾在「死侍2」（Deadpool 2）、「X戰警：未來昔日」與兩人都合作過，「我覺得他們都在努力前進，他們在做全新的事情，而他們會做得愈來愈好」，他也直言「自己從不會對任何事情說不，但如果給他的劇本很糟糕，他也永遠不會對某件事說『是』」。

AI 聖地牙哥

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