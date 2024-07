70歲像40歲 前名模布琳克莉比以前還美

今年5月,克莉斯蒂布琳克莉出席「體育畫報泳裝版」60周年紀念特刊活動,以一身紅色水袖長禮服驚艷全場。(歐新社資料照片)

70年代名模克莉斯蒂布琳克莉(Christie Brinkley)最近在社群媒體上傳照片,年屆七旬的她身材容貌仍猶如40歲熟女,改寫一般人對年齡的刻板印象,印證「70歲就是新的40歲」(70 is the new 40)說法。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,70年代活躍於伸展台的前名模布琳克莉近日在Instagram發布一張個人照片,讓網友議論紛紛。

原來現年70歲的布琳克莉非但毫無老態,而且身材姣好、容光煥發,猶如40歲的熟女,粉絲紛紛留言讚揚這位前名模的凍齡魅力,「依然還是以前的女神」、「比過去更加美麗」。

布琳克莉在分享照片的同時,還針對衰老提出個人看法;她說:「大家都在討論年齡,但我認為70歲是新的40歲,也是接受新挑戰、參與志工服務、旅行或創業的好時機,天空無限寬廣,現在正是一圓夢想、達成目標的好時機,請好好把握當下的年紀。」

報導指出,布琳克莉雖然退出伸展台多年,但仍積極參與各項活動,今年5月間,「體育畫報泳裝版」(Sports Illustrated Swimsuit Edition)發行紀念特刊活動,邀請布琳克莉出席,當時她以一身紅色長禮服走上紅地毯,豔驚全場,令人印象深刻。

同時布琳克莉還涉足釀酒業,自創品牌並成為無糖葡萄酒Bellisima的代言人,最近更跨足服裝業,為電商平台HSN設計一系列服裝。

許多網友認為,布琳克莉無論生活或工作,展現過人的積極態度,早已超越其美麗脫俗的外貌,並以自身證明,年齡其實只不過是個數字,足以成為其他高齡女性的典範。