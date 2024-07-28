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70歲像40歲 前名模布琳克莉比以前還美

編譯俞仲慈／綜合報導
今年5月，克莉斯蒂布琳克莉出席「體育畫報泳裝版」60周年紀念特刊活動，以一身紅色水袖長禮服驚艷全場。(歐新社資料照片)
今年5月，克莉斯蒂布琳克莉出席「體育畫報泳裝版」60周年紀念特刊活動，以一身紅色水袖長禮服驚艷全場。(歐新社資料照片)

70年代名模克莉斯蒂布琳克莉（Christie Brinkley）最近在社群媒體上傳照片，年屆七旬的她身材容貌仍猶如40歲熟女，改寫一般人對年齡的刻板印象，印證「70歲就是新的40歲」（70 is the new 40）說法。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，70年代活躍於伸展台的前名模布琳克莉近日在Instagram發布一張個人照片，讓網友議論紛紛。

原來現年70歲的布琳克莉非但毫無老態，而且身材姣好、容光煥發，猶如40歲的熟女，粉絲紛紛留言讚揚這位前名模的凍齡魅力，「依然還是以前的女神」、「比過去更加美麗」。

布琳克莉在分享照片的同時，還針對衰老提出個人看法；她說：「大家都在討論年齡，但我認為70歲是新的40歲，也是接受新挑戰、參與志工服務、旅行或創業的好時機，天空無限寬廣，現在正是一圓夢想、達成目標的好時機，請好好把握當下的年紀。」

報導指出，布琳克莉雖然退出伸展台多年，但仍積極參與各項活動，今年5月間，「體育畫報泳裝版」（Sports Illustrated Swimsuit Edition）發行紀念特刊活動，邀請布琳克莉出席，當時她以一身紅色長禮服走上紅地毯，豔驚全場，令人印象深刻。

同時布琳克莉還涉足釀酒業，自創品牌並成為無糖葡萄酒Bellisima的代言人，最近更跨足服裝業，為電商平台HSN設計一系列服裝。

許多網友認為，布琳克莉無論生活或工作，展現過人的積極態度，早已超越其美麗脫俗的外貌，並以自身證明，年齡其實只不過是個數字，足以成為其他高齡女性的典範。

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