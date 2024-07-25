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Billboard 200冠軍 阿姆擠走天后泰勒絲

編譯徐薏茹／綜合報導
饒舌之神阿姆(左)的最新專輯首度登上告示牌200大專輯榜冠軍，擠走流行音樂天后泰勒絲(右)。（美聯社）
饒舌之神阿姆(左)的最新專輯首度登上告示牌200大專輯榜冠軍，擠走流行音樂天后泰勒絲(右)。（美聯社）

「饒舌之神」阿姆(Eminem)的最新專輯「The Death of Slim Shady(Coup de Grâce)」首度登上告示牌200大專輯榜(Billboard 200)冠軍，擠走流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)蟬聯12周冠軍的專輯「The Tortured Poets Department」。

尼爾森音樂統計(Luminate)的數據顯示，「The Tortured Poets Department」發行首周在美國的專輯串流量達到8億9134萬次，是史上單周串流量最大的專輯。

泰勒絲的專輯於4月登上告示牌冠軍，連續三個月穩坐第一名寶座，是唯一達成這一成績的女歌手，她打破已故歌手惠妮休斯頓(Whitney Houston) 1987年專輯「Whitney」創下的紀錄，該張專輯蟬聯11周冠軍。

「The Tortured Poets Department」與摩根沃倫(Morgan Wallen) 2023年專輯「One Thing at a Time」的紀錄持平，該張專輯同樣連續12周排名第一，之後再度登上榜首，總共19周的時間位居冠軍。

唯一超越他們紀錄的專輯是史提夫汪達(Stevie Wonder)1976年的經典作「Songs in the Key of Life」，該張專輯在首度登上榜首後總共14周的時間穩占冠軍寶座。

「The Death of Slim Shady(Coup de Grâce)」是Eminem阿姆的第12張專輯，也是他第11張登上告示牌冠軍的專輯；泰勒絲「The Tortured Poets Department」排名掉至第四；亞軍為南韓男子團體ENHYPEN的「ROMANCE:UNTOLD」，美國鄉村音樂歌手扎克布萊恩(Zach Bryan)的「The Great American Bar Scene」排名第三。

泰勒絲 南韓

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