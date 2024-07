Billboard 200冠軍 阿姆擠走天后泰勒絲

饒舌之神阿姆(左)的最新專輯首度登上告示牌200大專輯榜冠軍,擠走流行音樂天后泰勒絲(右)。(美聯社)

「饒舌之神」阿姆(Eminem)的最新專輯「The Death of Slim Shady(Coup de Grâce)」首度登上告示牌200大專輯榜(Billboard 200)冠軍,擠走流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)蟬聯12周冠軍的專輯「The Tortured Poets Department」。

尼爾森音樂統計(Luminate)的數據顯示,「The Tortured Poets Department」發行首周在美國的專輯串流量達到8億9134萬次,是史上單周串流量最大的專輯。

泰勒絲的專輯於4月登上告示牌冠軍,連續三個月穩坐第一名寶座,是唯一達成這一成績的女歌手,她打破已故歌手惠妮休斯頓(Whitney Houston) 1987年專輯「Whitney」創下的紀錄,該張專輯蟬聯11周冠軍。

「The Tortured Poets Department」與摩根沃倫(Morgan Wallen) 2023年專輯「One Thing at a Time」的紀錄持平,該張專輯同樣連續12周排名第一,之後再度登上榜首,總共19周的時間位居冠軍。

唯一超越他們紀錄的專輯是史提夫汪達(Stevie Wonder)1976年的經典作「Songs in the Key of Life」,該張專輯在首度登上榜首後總共14周的時間穩占冠軍寶座。

「The Death of Slim Shady(Coup de Grâce)」是Eminem阿姆的第12張專輯,也是他第11張登上告示牌冠軍的專輯;泰勒絲「The Tortured Poets Department」排名掉至第四;亞軍為南韓 男子團體ENHYPEN的「ROMANCE:UNTOLD」,美國鄉村音樂歌手扎克布萊恩(Zach Bryan)的「The Great American Bar Scene」排名第三。