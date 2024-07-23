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川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

好萊塢看拜登退選 狄尼洛讚無私愛國精神

記者陳建嘉／綜合報導
勞勃狄尼洛表示「沒有什麼比擊敗川普更為重要」。（路透資料照片）
勞勃狄尼洛表示「沒有什麼比擊敗川普更為重要」。（路透資料照片）

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，而他發文表態「擔任你們的總統是我一生中最大的榮幸」，引起軒然大波，雖然民主黨總統候選人還未確定，不過好萊塢已經率先表態，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）透過助理向「好萊塢報導者」稱讚拜登擁有無私的愛國精神，「對我們的國家來說，沒有什麼比在選舉中擊敗川普更重要的事了」，其他包括奧斯卡影后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、馬克漢彌爾（Mark Hamill）以及樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）也都紛紛支持拜登的決定。

潔美李寇帝斯支持賀錦麗。(路透資料照片)
潔美李寇帝斯支持賀錦麗。(路透資料照片)

先前因為第一次美國總統電視辯論，面對川普（Donald Trump）的凌厲進攻，高齡81歲的拜登竟然不比當年口風穩健，反倒頻頻沉默、答非所問，讓一般美國民眾擔心拜登的身體狀況是否適宜連任總統，再加上川普歷經刺殺事件之後聲勢大增，最終讓拜登決定退選。芭芭拉史翠珊在X大讚拜登，「作為一個在任期四年內取得重大成就的人，他此刻應該紀錄進史冊」。馬克魯法洛向來是民主黨的支持者，他也發文表態「對川普與范斯說不，不要讓右翼宗教分子接管我們的國家」。

樂壇小天后也支持賀錦麗。(路透資料照片)
樂壇小天后也支持賀錦麗。(路透資料照片)

此外，包括「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）奧斯卡女配得主潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、亞莉安娜以及美聲歌手約翰傳奇（John Legend）都紛紛發文支持賀錦麗接任，潔美更表示賀錦麗的執政經驗豐富，「她一直是女權、有色人種權益的積極倡導者」，是當下最有機會促進美國團結的人，至於當初率先發文懇求拜登退選的喬治克隆尼（George Clooney），迄今還尚未表態。

馬克魯法洛向來是民主黨的支持者。（取材自Instagram）
馬克魯法洛向來是民主黨的支持者。（取材自Instagram）

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