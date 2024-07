好萊塢看拜登退選 狄尼洛讚無私愛國精神

勞勃狄尼洛表示「沒有什麼比擊敗川普更為重要」。(路透資料照片)

美國總統拜登 (Joe Biden)宣布退出2024年總統大選,並表態支持副總統賀錦麗 (Kamala Harris)出馬競選,而他發文表態「擔任你們的總統是我一生中最大的榮幸」,引起軒然大波,雖然民主黨總統候選人還未確定,不過好萊塢已經率先表態,勞勃狄尼洛(Robert De Niro)透過助理向「好萊塢報導者」稱讚拜登擁有無私的愛國精神,「對我們的國家來說,沒有什麼比在選舉中擊敗川普 更重要的事了」,其他包括奧斯卡影后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)、馬克漢彌爾(Mark Hamill)以及樂壇小天后亞莉安娜(Ariana Grande)也都紛紛支持拜登的決定。

潔美李寇帝斯支持賀錦麗。(路透資料照片)

先前因為第一次美國總統電視辯論,面對川普(Donald Trump)的凌厲進攻,高齡81歲的拜登竟然不比當年口風穩健,反倒頻頻沉默、答非所問,讓一般美國民眾擔心拜登的身體狀況是否適宜連任總統,再加上川普歷經刺殺事件之後聲勢大增,最終讓拜登決定退選。芭芭拉史翠珊在X大讚拜登,「作為一個在任期四年內取得重大成就的人,他此刻應該紀錄進史冊」。馬克魯法洛向來是民主黨的支持者,他也發文表態「對川普與范斯說不,不要讓右翼宗教分子接管我們的國家」。

樂壇小天后也支持賀錦麗。(路透資料照片)