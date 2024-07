等了15年 史嘉蕾喬韓森確定參演「侏羅紀4」

史嘉蕾喬韓森對於自己能加入侏儸紀世界,感到相當開心。(歐新社)

漫威 超級英雄「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)是影史經典電影「侏羅紀公園」(Jurassic Park)的多年鐵粉,日前她上吉米法倫(Jimmy Fallon)今夜秀(The Tonight Show)宣傳最新電影作品「飛月情海」(Fly Me to the Moon),期間也興奮地分享終於加入侏儸紀世界的激動心情。

史嘉蕾喬韓森告訴吉米法倫:「我一直試著加入侏儸紀公園系列,大概有15年了,我真的為此做了所有事。我的意思是,我會立刻開心地死掉。」

今年6月她確定將出演「侏羅紀世界」第四部,最新一集預定於2025年上映,這將是「侏羅紀公園」系列宇宙的第七部電影,除了史嘉蕾喬韓森,該片陣容還包括喬納森拜利(Jonathan Bailey)、馬奴賈西亞-魯爾福(Manuel Garcia-Rulfo)、魯伯特佛列德(Rupert Friend)、馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)、露娜布蕾絲(Luna Blaise)、大衛雅克諾(David Iacono)等人。

史嘉蕾喬韓森透露侏儸紀劇組目前正在泰國 拍攝,吉米法倫問她是否對於出演侏儸紀這件事感到「不可思議」,她立刻回答:「沒錯,百分之百。」

「所以如果電影的每個鏡頭我都像這樣,」史嘉蕾喬韓森邊描述邊張嘴露出興奮的表情:「他們就會說,不對,要有恐懼,你的眼睛裡要有恐懼。」

2023年年末史嘉蕾喬韓森曾在今夜秀透露,她擁有過最棒的禮物是七歲時收到的「侏儸紀公園」小帳篷,當時她在姊姊的房間搭好帳篷,在裡面睡了大概一年左右,「我記得迅猛龍在夜晚閃閃發光,讓我感到安心。」