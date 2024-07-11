我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

等了15年 史嘉蕾喬韓森確定參演「侏羅紀4」

編譯徐薏茹／綜合報導
史嘉蕾喬韓森對於自己能加入侏儸紀世界，感到相當開心。（歐新社）
史嘉蕾喬韓森對於自己能加入侏儸紀世界，感到相當開心。（歐新社）

漫威超級英雄「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)是影史經典電影「侏羅紀公園」（Jurassic Park）的多年鐵粉，日前她上吉米法倫（Jimmy Fallon）今夜秀(The Tonight Show)宣傳最新電影作品「飛月情海」(Fly Me to the Moon)，期間也興奮地分享終於加入侏儸紀世界的激動心情。

史嘉蕾喬韓森告訴吉米法倫：「我一直試著加入侏儸紀公園系列，大概有15年了，我真的為此做了所有事。我的意思是，我會立刻開心地死掉。」

今年6月她確定將出演「侏羅紀世界」第四部，最新一集預定於2025年上映，這將是「侏羅紀公園」系列宇宙的第七部電影，除了史嘉蕾喬韓森，該片陣容還包括喬納森拜利(Jonathan Bailey)、馬奴賈西亞-魯爾福(Manuel Garcia-Rulfo)、魯伯特佛列德(Rupert Friend)、馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)、露娜布蕾絲(Luna Blaise)、大衛雅克諾(David Iacono)等人。

史嘉蕾喬韓森透露侏儸紀劇組目前正在泰國拍攝，吉米法倫問她是否對於出演侏儸紀這件事感到「不可思議」，她立刻回答：「沒錯，百分之百。」

「所以如果電影的每個鏡頭我都像這樣，」史嘉蕾喬韓森邊描述邊張嘴露出興奮的表情：「他們就會說，不對，要有恐懼，你的眼睛裡要有恐懼。」

2023年年末史嘉蕾喬韓森曾在今夜秀透露，她擁有過最棒的禮物是七歲時收到的「侏儸紀公園」小帳篷，當時她在姊姊的房間搭好帳篷，在裡面睡了大概一年左右，「我記得迅猛龍在夜晚閃閃發光，讓我感到安心。」

泰國 漫威

上一則

2年後才上映 「史瑞克5」已掀迷因潮

下一則

曾是「風乾酸梅」 38歲琳賽蘿涵回春像20歲

延伸閱讀

成龍換臉重返20多歲 網驚：哭笑不分

成龍換臉重返20多歲 網驚：哭笑不分
林依晨「失明」婚後出軌 重逢初戀學姐吳可熙

林依晨「失明」婚後出軌 重逢初戀學姐吳可熙
小布化身賽車手 新片名「F1」挨批沒想像力

小布化身賽車手 新片名「F1」挨批沒想像力
最高法院法院授權 金山將積極清理街道帳篷

最高法院法院授權 金山將積極清理街道帳篷

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利