「芭比」懷孕了 瑪格蘿比結婚6年被拍到大肚

瑪格蘿比(右)與丈夫湯姆艾克雷將當爸媽。(路透)

「芭比 」(Barbie)女星瑪格蘿比(Margot Robbie)與丈夫湯姆艾克雷(Tom Ackerley)近日被拍到在義大利 科莫湖度假,她身穿白色短款上衣,露出的小腹微凸,明顯懷孕。

瑪格蘿比2016年與英國籍助理導演湯姆艾克雷結婚,外界對於湯姆的認識,應該就認為他是幕後工作者,但其實湯姆曾經演過電影「哈利波特 」(Harry Potter)。

MARGOT ROBBIE IS PREGNANT😭 CONGRATS MOTHER pic.twitter.com/PDNbhcho9m — pop culture gal (@allurequinn) July 7, 2024

瑪格蘿比曾在節目中興奮爆料:「我老公在『阿茲卡班的逃犯』(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)中出現,但他是臨演,不仔細看絕對看不到,片中跩哥馬份怒氣沖沖走向鷹馬,很不客氣地伸手把擋他路的史萊哲林學生推開,其中一個人就是我的先生。」。

瑪格蘿比還笑說,如果湯姆早點說他有演「哈利波特」,「我們會更早結婚」。

瑪格蘿比自製自演的「芭比」是去年全球影壇最賣座的電影,今年在各大電影獎項上的成績雖然不算特別突出,至少也入圍了奧斯卡最佳影片,人氣看漲。