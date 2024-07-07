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「芭比」懷孕了 瑪格蘿比結婚6年被拍到大肚

世界新聞網／輯
瑪格蘿比(右)與丈夫湯姆艾克雷將當爸媽。（路透）
瑪格蘿比(右)與丈夫湯姆艾克雷將當爸媽。（路透）

芭比」(Barbie)女星瑪格蘿比(Margot Robbie)與丈夫湯姆艾克雷（Tom Ackerley）近日被拍到在義大利科莫湖度假，她身穿白色短款上衣，露出的小腹微凸，明顯懷孕。

瑪格蘿比2016年與英國籍助理導演湯姆艾克雷結婚，外界對於湯姆的認識，應該就認為他是幕後工作者，但其實湯姆曾經演過電影「哈利波特」(Harry Potter)。

瑪格蘿比曾在節目中興奮爆料：「我老公在『阿茲卡班的逃犯』（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）中出現，但他是臨演，不仔細看絕對看不到，片中跩哥馬份怒氣沖沖走向鷹馬，很不客氣地伸手把擋他路的史萊哲林學生推開，其中一個人就是我的先生。」。

瑪格蘿比還笑說，如果湯姆早點說他有演「哈利波特」，「我們會更早結婚」。

瑪格蘿比自製自演的「芭比」是去年全球影壇最賣座的電影，今年在各大電影獎項上的成績雖然不算特別突出，至少也入圍了奧斯卡最佳影片，人氣看漲。

哈利波特 芭比 義大利

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