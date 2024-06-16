觀影說劇／麥特戴蒙「鬧事」了 與凱西艾佛列克搶劫失敗搞逃亡

麥特戴蒙（左）、凱西艾佛列克在劫盜電影「鬧事之徒」同台飆戲。（圖／Apple TV+提供）

動作劫盜電影「鬧事之徒」（The Instigators）找來金球影帝麥特戴蒙（Matt Damon）攜手奧斯卡 影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck）同台飆戲，這也是兩人繼「心靈捕手」（Good Will Hunting）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）後再度攜手合作。兩人將領銜主演並共同擔任監製，同時麥特的好友、凱西的哥哥班艾佛列克 也參與製片。

該片由「神鬼認證」（The Bourne Identity）、「明日邊界」（Edge of Tomorrow）導演道格李曼（Doug Liman）執導，同時也是麥特自2002 年的「神鬼認證」後，時隔22年再與導演李曼合作。故事描述一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。

影帝凱西不僅主演又參與監製，也與「山巔之城」（City on a Hill）查克麥拉倫（Chuck MacLean）一同擔任編劇，他透露靈感來自於他非常喜愛的「午夜狂奔」（Midnight Run）、「虎豹小霸王」（Butch Cassidy and the Sundance Kid）和「日舞小子」（Sundance Kid）等經典作品，直說一直都想發展一部「兄弟檔動作喜劇 」，因此找來從小學就結識成好友的麥特一起演出，更將故事搬回到家鄉波士頓作為背景，結合喜劇元素與動作冒險，以全新的方式呈現劫盜電影。

電影也集結堅強卡司陣容，包括過去曾與麥特合作演出「縮小人生」（Downsizing）、以「我的鯨魚老爸」（The Whale）榮獲奧斯卡提名的亞裔 女星周洪（Hong Chau）在片中飾演麥特的心理治療師。還有「李察威爾事件」（Richard Jewell）保羅沃爾特豪澤爾（Paul Walter Hauser）、「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列文雷姆斯（Ving Rhames）、「蜘蛛人」（Spider-Man）八爪博士艾佛烈蒙利納（Alfred Molina）、「地獄怪客」（Hellboy）系列朗帕爾曼（Ron Perlman）等人皆參與演出。