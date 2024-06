觀影說劇／麥特戴蒙「鬧事」了 與凱西艾佛列克搶劫失敗搞逃亡

麥特戴蒙(左)、凱西艾佛列克在劫盜電影「鬧事之徒」同台飆戲。(圖/Apple TV+提供)

動作劫盜電影「鬧事之徒」(The Instigators)找來金球影帝麥特戴蒙(Matt Damon)攜手奧斯卡 影帝凱西艾佛列克(Casey Affleck)同台飆戲,這也是兩人繼「心靈捕手」(Good Will Hunting)、「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)後再度攜手合作。兩人將領銜主演並共同擔任監製,同時麥特的好友、凱西的哥哥班艾佛列克 也參與製片。

該片由「神鬼認證」(The Bourne Identity)、「明日邊界」(Edge of Tomorrow)導演道格李曼(Doug Liman)執導,同時也是麥特自2002 年的「神鬼認證」後,時隔22年再與導演李曼合作。故事描述一個走投無路的父親(麥特戴蒙飾)和一個剛出獄的前科犯(凱西艾佛列克)被迫合作,不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案,將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗,意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。

影帝凱西不僅主演又參與監製,也與「山巔之城」(City on a Hill)查克麥拉倫(Chuck MacLean)一同擔任編劇,他透露靈感來自於他非常喜愛的「午夜狂奔」(Midnight Run)、「虎豹小霸王」(Butch Cassidy and the Sundance Kid)和「日舞小子」(Sundance Kid)等經典作品,直說一直都想發展一部「兄弟檔動作喜劇 」,因此找來從小學就結識成好友的麥特一起演出,更將故事搬回到家鄉波士頓作為背景,結合喜劇元素與動作冒險,以全新的方式呈現劫盜電影。

電影也集結堅強卡司陣容,包括過去曾與麥特合作演出「縮小人生」(Downsizing)、以「我的鯨魚老爸」(The Whale)榮獲奧斯卡提名的亞裔 女星周洪(Hong Chau)在片中飾演麥特的心理治療師。還有「李察威爾事件」(Richard Jewell)保羅沃爾特豪澤爾(Paul Walter Hauser)、「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列文雷姆斯(Ving Rhames)、「蜘蛛人」(Spider-Man)八爪博士艾佛烈蒙利納(Alfred Molina)、「地獄怪客」(Hellboy)系列朗帕爾曼(Ron Perlman)等人皆參與演出。