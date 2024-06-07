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再拍「我是傳奇」、「機械公敵」續集? 威爾史密斯：滿足粉絲

記者陳建嘉／綜合報導
威爾史密斯、馬汀勞倫斯回歸「絕地戰警：生死與共」。(圖／索尼提供)
威爾史密斯、馬汀勞倫斯回歸「絕地戰警：生死與共」。(圖／索尼提供)

威爾史密斯(Will Smith)曾拍過無數賣座大片，近期又帶來「絕地戰警」(Bad Boys)系列第四部「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)。據「Comicbook.com」報導，威爾被問到過往眾多賣座電影的續集究竟何時有機會推出？他表示，「我是傳奇2」(Untitled I Am Legend Sequel)已有清晰規畫。

至於「機械公敵」(I, Robot)、「全民超人」(Hancock)等電影還沒進一步續集想法，他說：「你們也知道，懷舊是件很美妙的事，這世界發生了很多事，大家也很喜歡懷舊，我當然會謙虛接受各種工作，作為影視工作者，我會為粉絲提供他們想要的東西。」

然則，早從去年開始就證實會拍「我是傳奇2」，除了新一代主角找來麥可B喬丹(Michael B. Jordan)。威爾也證實一直在與對方聯繫，「我隔天要與麥可通電話，討論『我是傳奇2』的發展」，並說故事不會參照院線電影版，最後讓他的角色英勇犧牲。而是採用藍光、DVD的另一替代結局，表明他的角色依舊活著。

至於粉絲極度期待的「絕地戰警5」，他先前僅表態如果粉絲喜歡，他絕對會與馬汀勞倫斯(Martin Lawrence)繼續拍攝。

威爾史密斯、馬汀勞倫斯兩人演出該系列30餘年以來，不停高歌Inner Circle的經典歌曲「Bad Boys」，但兩人始終只唱副歌，馬汀勞倫斯則自爆「其實我只會唱副歌」，多年以來始終沒學會整首歌，「但我真的很喜歡我所知道的部分」，威爾則笑說因為「絕地戰警」的破案速度非常快，「我們不需要歌曲的其他部分，當我們才剛開始唱，就已經解決案件了」。

威爾史密斯 喬丹

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