再拍「我是傳奇」、「機械公敵」續集? 威爾史密斯：滿足粉絲

威爾史密斯 (Will Smith)曾拍過無數賣座大片,近期又帶來「絕地戰警」(Bad Boys)系列第四部「絕地戰警:生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)。據「Comicbook.com」報導,威爾被問到過往眾多賣座電影的續集究竟何時有機會推出?他表示,「我是傳奇2」(Untitled I Am Legend Sequel)已有清晰規畫。

至於「機械公敵」(I, Robot)、「全民超人」(Hancock)等電影還沒進一步續集想法,他說:「你們也知道,懷舊是件很美妙的事,這世界發生了很多事,大家也很喜歡懷舊,我當然會謙虛接受各種工作,作為影視工作者,我會為粉絲提供他們想要的東西。」

然則,早從去年開始就證實會拍「我是傳奇2」,除了新一代主角找來麥可B喬丹 (Michael B. Jordan)。威爾也證實一直在與對方聯繫,「我隔天要與麥可通電話,討論『我是傳奇2』的發展」,並說故事不會參照院線電影版,最後讓他的角色英勇犧牲。而是採用藍光、DVD的另一替代結局,表明他的角色依舊活著。

至於粉絲極度期待的「絕地戰警5」,他先前僅表態如果粉絲喜歡,他絕對會與馬汀勞倫斯(Martin Lawrence)繼續拍攝。

威爾史密斯、馬汀勞倫斯兩人演出該系列30餘年以來,不停高歌Inner Circle的經典歌曲「Bad Boys」,但兩人始終只唱副歌,馬汀勞倫斯則自爆「其實我只會唱副歌」,多年以來始終沒學會整首歌,「但我真的很喜歡我所知道的部分」,威爾則笑說因為「絕地戰警」的破案速度非常快,「我們不需要歌曲的其他部分,當我們才剛開始唱,就已經解決案件了」。