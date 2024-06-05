「哈利波特」張秋 升格人母甜曬1歲兒背影

梁佩詩（右）當年曾在「哈利波特：火盃的考驗」與男主角丹尼爾雷德克里夫相戀。（取材自X）

曾一口氣演出「哈利波特 」（Harry Potter）系列多部電影，並扮演主角「哈利波特」初戀「張秋」的蘇格蘭華裔 女星梁佩詩，當年以清純甜美的形象受到歡迎，如今她已邁入36歲，並於2022年升格人母生下兒子沃爾夫，只是對個人隱私保密到家，也不透露另一半是誰，但不時曬出小孩影片，更在IG貼出背影照後感性表態「我的世界My World」。

「張秋」梁佩詩秀出一歲兒子的背影照片。（取材自X）

梁佩詩曾於2004年參加海選，成功打敗3000多名競爭者脫穎而出，主演「哈利波特：火盃的考驗」（Harry Potter and the Goblet of Fire），之後也陸續演出「鳳凰會的密令」（Harry Potter and the Order of the Phoenix）、「死神的聖物2」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2），不僅是主角哈利波特的初戀，也奪走對方的初吻。而她長大後陸續演出英國影集「一個孩子」（One Child）、「陌路追兇」（Strangers）受到劇迷喜愛，並曾與成龍、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）演出好萊塢 動作片「英倫對決」（The Foreigner），近期較受注目的作品便是在Netflix知名動畫影集「奧術」（Arcane）擔綱配音，而她與「哈利波特」劇組仍有聯絡，並於2018年出席劇組好友艾芙珊阿扎德（Afshan Azad）的婚禮，但與主要演員較無聯繫。

「張秋」梁佩詩現今仍活躍於影視圈，並為Netflix夯劇「奧術」配音。（取材自Instagram）

梁佩詩出身單親家庭，曾說因為爸爸在電視上看到徵求東方臉孔女孩參加試鏡的廣告，父女一起去排隊，梁佩詩曾說她的蘇格蘭口音，可能是獲勝的關鍵。「哈利波特」電影改變她的命運，不過她對音樂興趣超過演戲，將來想當鋼琴家。