「哈利波特」張秋 升格人母甜曬1歲兒背影

梁佩詩(右)當年曾在「哈利波特:火盃的考驗」與男主角丹尼爾雷德克里夫相戀。(取材自X)

曾一口氣演出「哈利波特 」(Harry Potter)系列多部電影,並扮演主角「哈利波特」初戀「張秋」的蘇格蘭華裔 女星梁佩詩,當年以清純甜美的形象受到歡迎,如今她已邁入36歲,並於2022年升格人母生下兒子沃爾夫,只是對個人隱私保密到家,也不透露另一半是誰,但不時曬出小孩影片,更在IG貼出背影照後感性表態「我的世界My World」。

「張秋」梁佩詩秀出一歲兒子的背影照片。(取材自X)

梁佩詩曾於2004年參加海選,成功打敗3000多名競爭者脫穎而出,主演「哈利波特:火盃的考驗」(Harry Potter and the Goblet of Fire),之後也陸續演出「鳳凰會的密令」(Harry Potter and the Order of the Phoenix)、「死神的聖物2」(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2),不僅是主角哈利波特的初戀,也奪走對方的初吻。而她長大後陸續演出英國影集「一個孩子」(One Child)、「陌路追兇」(Strangers)受到劇迷喜愛,並曾與成龍、皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)演出好萊塢 動作片「英倫對決」(The Foreigner),近期較受注目的作品便是在Netflix知名動畫影集「奧術」(Arcane)擔綱配音,而她與「哈利波特」劇組仍有聯絡,並於2018年出席劇組好友艾芙珊阿扎德(Afshan Azad)的婚禮,但與主要演員較無聯繫。

「張秋」梁佩詩現今仍活躍於影視圈,並為Netflix夯劇「奧術」配音。(取材自Instagram)

梁佩詩出身單親家庭,曾說因為爸爸在電視上看到徵求東方臉孔女孩參加試鏡的廣告,父女一起去排隊,梁佩詩曾說她的蘇格蘭口音,可能是獲勝的關鍵。「哈利波特」電影改變她的命運,不過她對音樂興趣超過演戲,將來想當鋼琴家。