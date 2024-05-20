英倫男神哈利史泰爾斯傳恢復單身 結束14個月戀情

哈利史泰爾斯從偶像天團時期就廣受歡迎，一直是英美人氣最旺的男神之一。（路透資料照片）

英倫男神哈利 史泰爾斯(Harry Styles)，過去一年多和「骨肉的總和」長腿黑美人泰勒羅素(Taylor Russell )交往，一度還傳出他對泰勒羅素非常著迷，希望和她生兒育女，各方也曾經矚目泰勒羅素是否就是她的真命天女，哪知道一年多的感情，就在兩人在上個月一起去了趟日本 之後，據傳已經畫下句點。

現在剛好是「30而立」的哈利史泰爾斯，出身自男孩天團「1世代」(One Direction)，那時就已是團內人氣最高、最受女孩們歡迎的寵兒，單飛之後事業果真比其他隊友們都亮眼，紅遍大西洋兩岸，還歌而優則演，更驚人的是好萊塢的姐姐們也難擋他的魅力，先後為他傾倒，關於他的新聞有不少都是感情花邊，讓他更顯得威力驚人。

他主演的「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling），竟讓導演為了他不惜背叛已經同居也生了孩子的視帝傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis)，還使得片中演他妻子的佛蘿倫絲普伊和導演吃醋鬧不和，連在威尼斯影展的首映典禮上都沒有並肩站在一起，中間要隔好幾個人，讓外界都看傻眼。

泰勒羅素（左）與提摩西夏勒梅也曾經傳過交往。（路透資料照片）

泰勒羅素知名度雖遠不及哈利史泰爾斯，過往情史也不比哈利遜色，她的前男友居然包括提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)，跟著又收服了哈利史泰爾斯，曾經也讓不少迷妹恨得牙癢癢。根據英國「每日郵報」報導，哈利一度覺得自己大概已經活了10幾輩子了，所有成功、成名隨之而來的一堆光環和禮遇，他都已經享受得差不多，邁進30歲是該進入人生的下一章，因此就想有自己的孩子，只是和泰勒羅素去了一趟日本，才發現彼此不一定是對的人，因而分開來各自調整心情。

前不久泰勒羅素在紐約大都會 博物館慈善晚宴造型搶眼出席，身旁已經沒有見到哈利，哈利過去的每一段戀情中間都不會空窗太久，總是會有女性等不及要「接收」他，這一次是否也如此？迷姐迷妹都在密切注意。