撐不下了？班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲傳將離婚

珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

分手後快20年才終於復合、結婚的班艾佛列克 (Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)，驚傳還不滿兩年的婚姻已經將要走向終點，班已經搬出兩人共有的「夢幻豪宅」，這陣子彼此相處的時間愈來愈少，多半各過各的，專門報導名流八卦的「In Touch」稱兩人即將離婚，而個性上的差異是這段婚姻走不下去的最大原因。

敏感的觀眾已經注意到，珍妮佛洛佩茲在紐約大都會 藝術博物館慈善晚宴中是單獨出席，身旁沒有班艾佛列克的影子，僅管她今年是聯合主席，他的理由是在忙著趕拍「會計師」(The Accountant)第2集，但他已經搬出去住，目前工作和孩子就是他的生活重心。

根據另一專門報導明星與名人緋聞的TMZ，狗仔拍到班艾佛列克離開自己擁有的比佛利山莊近郊布蘭特伍德區的房子，珍妮佛似乎並沒有住在裡面，顯然他這幾天都是自己過。

而珍妮佛雖已回到加州，也沒有跟班在同一屋簷下，甚至也被傳在尋找新的房子，看起來就是要分開生活。兩人近日被拍的狗仔照都還是有戴著婚戒，是不是還沒有下定決心要徹底切斷婚姻？外界正在觀察後續發展。